Президент Украины Владимир Зеленский успел дискредитировать себя в качестве миротворца в статусе главы государства. Такое мнение выразил глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на сайте «Смотрим.ру».

По словам политика, украинский лидер слишком заигрался в войну, а теперь можно констатировать, что он упустил возможность договариваться с Россией «в качестве президента».

«Как военный стратег он показал свою полную никчемность, а как миротворец — полным ничтожеством еще ранее», — заявил политик.

Медведчук уверен, что народ Украины ненавидит Зеленского «за войну, которую он не смог предотвратить, подчиняясь интересам своих западных хозяев».

Он заключил, что политическая формула Зеленского для Украины на сегодня звучит как «ни мира, ни войны».

3 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил, что украинские власти нарушили фактически все основные положения конституции страны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сейчас не хотят менять президента Украины Владимира Зеленского, на него повесят все непопулярные решения, а потом поменяют.

Ранее выяснилось, почему Зеленский «устал» от премьера Украины Шмыгаля.