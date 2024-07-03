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Совфед поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в 2025 году

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Павел Лисицын/РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о возврате с 2025 года индексации пенсий пенсионерам, продолжающим заниматься трудовой деятельностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ожидается, данное решение коснется порядка 7,87 млн россиян.

Отмечается, что индексацию пенсионных выплат работающим пенсионерам в РФ прекратили в 2016 году. Однако в 2024 президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил ее возобновить.

Накануне Комитет Совфеда по социальной политике поддержал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам и рекомендовал верхней палате парламента одобрить его.

Согласно проекту, предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях». В поправках говорится, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.

До этого член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться два раза в год.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет индексироваться пенсия.

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