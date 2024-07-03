Страны НАТО отказались брать на себя многолетние обязательства по помощи Украине

Страны — члены НАТО отказались взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины. Об этом сообщается в аккаунте немецкого информационного агентства DPA в социальной сети X (бывший Twitter).

В материале отмечается, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пытался убедить союзников в необходимости подписать договоры о многолетней помощи Украине. Однако руководителю организации не удалось добиться желаемого.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить страны — члены [Североатлатического альянса] взять на себя многолетние финансовые обязательства перед Украиной», — говорится в публикации.

26 мая агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что государства — члены НАТО начали отказываться от обязательств по долгосрочной военной помощи Украине из-за непредсказуемой ситуации на поле боя. По информации журналистов, все союзники готовы до конца 2024 года предоставить Киеву около €40 млрд. Но ряд критически настроенных стран не хотят согласовывать многолетнюю поддержку Украины, уточнили авторы статьи.

Ранее бывший депутат Верховной рады рассказал, почему Украину не берут в НАТО.