30 сентября 2023, 17:49
Фото
12 лучших фото недели: живая индуистская богиня, юные суворовцы и шипы на лице
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Воспитанники Московского Суворовского военного училища Министерства обороны РФ на торжественной церемонии посвящения в суворовцы в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе, 23 сентября 2023 года
Позиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении СВО, 26 сентября 2023 года
Мигранты собираются у границы США после пересечения реки Рио-Браво, Сьюдад-Хуарес, Мексика, 25 сентября 2023 года
Жители Нагорного Карабаха на въезде в Корнидзор, 26 сентября 2023 года
Модель из коллекции Кевина Германье на Неделе моды в Париже, 26 сентября 2023 года
Президент Южного Судана Салва Киир на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, 28 сентября 2023 года
Последствия шторма «Даниэль» в деревне Музаки, Греция, 26 сентября 2023 года
Живая индуистская богиня Кумари Тришна Шакья во время ежегодного фестиваля Индра Джатра в Катманду, Непал, 28 сентября 2023 года
Женщина плачет возле сгоревшего кафе, в котором отмечали христианскую свадьбу на севере Ирака, 28 сентября 2023 года
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в штаб-квартире ООН, 23 сентября 2023 года
Месячный детеныш панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке, 23 сентября 2023 года
Реставратор счищает пыль со статуи Давида Микеланджело в Академии изящных искусств во Флоренции, 25 сентября 2023 года
Военная операция России на Украине, конфликт в Нагорном Карабахе, визит президента Южного Судана в Москву, Неделя моды в Париже и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.