Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

12 лучших фото недели: живая индуистская богиня, юные суворовцы и шипы на лице

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, конфликт в Нагорном Карабахе, визит президента Южного Судана в Москву, Неделя моды в Париже и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.

Картина дня
«Срочно поставить Taurus»: в Германии признали за Украиной право атаковать цели в России
В ФРГ признали за Украиной право атаковать города России ракетами Taurus
Жозеп Боррель прибыл в Одессу
Армения попросила помочь ЕК в ситуации с беженцами
Мощный взрыв произошел под Ивано-Франковском на западе Украины
Стало известно, за сколько можно арендовать первый дом Овечкина в США
В Мариуполе заложили капсулу времени
На Украине хотят увеличить расходы на производство военной продукции в 7 раз
Новости и материалы
Названа причина мощного взрыва под Ивано-Франковском
«Краснодар» оторвался от преследователей в таблице РПЛ после победы над «Рубином»
В США республиканцы проводят совещание в конгрессе, чтобы избежать шатдауна
Украинца задержали за мастурбацию на глазах у десятилетней падчерицы в Карелии
США и Тайвань проведут конференцию по безопасности и обороне
Changan показал новую версию кроссовера CS35 Plus
В США увидели признаки скорого ухода Зеленского в отставку
ВСУ сосредоточили морпехов у Энергодара и на островах Каховского водохранилища
Школьник пригрозил взорвать школу в Москве, если учительница не даст ему 100 тысяч рублей
Игрок «Зенита» одним словом описал поражение от «Оренбурга»
В Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива
В Баку сообщили о гибели военнослужащего ВС республики при обстреле с Арменией
Сбившего пешеходов в Москве водителя отправили под домашний арест
Офтальмолог предупредила об опасности сна в контактных линзах
Глава Росгвардии рассказал о первом подразделении ведомства
Опубликовано видео с места крушения моста в Киеве
Водителя, сбившего пешеходов в центре Москвы, поместили под домашний арест
Россия подпишет с Кубой программу торгово-экономического сотрудничества
Все новости
Ни снарядов, ни людей, ни танков. Глава Генштаба Канады пожаловался на проблемы в армии
Генштаб Канады: Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее ожидаемого
На Украине заявили о повреждении 37 оборонных предприятий
Дагестанским учителям запретили общаться по работе в WhatsApp
Оскорблял журналистов и брал взятки. Мэра Печоры задержали за день до отправки на СВО
Собиравшегося на СВО мэра Печоры Серова задержали по делу о взятке
Трое астраханцев отправились в тюрьму вместо СВО из-за нападения на комиссара
«Падение дома Ашеров», «Локи», «Уроки химии», «Наш флаг означает смерть» и еще 20 сериалов октября
Какие сериалы выходят в октябре 2023 года
Звезде «Малхолланд Драйв» Наоми Уоттс — 55
«Боятся показать лица»: в Канаде семья ветерана Ваффен СС прячется после скандала
CBC: бывший эсэсовец Ярослав Хунка скрывается вместе с семьей после скандала
Все сайты умещались в школьной тетрадке. Как в России 90-х зарождался интернет
Экс-директор РосНИИРОСа Платонов: Россия получила домен .ru со второго раза
«Мы шли и шли, стиснув зубы». Главы новых регионов поздравили граждан с Днем воссоединения
Путин поздравил граждан России с годовщиной присоединения новых территорий
«Смеялись весь вечер». Посольство РФ в Ливии рассмешило предостережение США
Посольство в Ливии рассмешило предостережение США от сближения Хафтара с Москвой
Голод, разлука и калечащие операции. Три жестоких эксперимента над детьми
Можно ли сделать из девочки сверхчеловека, а из мальчика — девочку
Штрафы, электронные повестки и отсрочка. Что нужно знать о призыве — 2023
С 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную военную службу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях