«Русский Терминатор»: каким был Владимир Турчинский

«Не бояться пробовать себя в разных качествах», — такой совет Владимир Турчинский давал в одном из интервью тем, кто хочет стать успешным в жизни.

Похоже, и сам Владимир активно следовал этому правилу. Пожалуй, нет сферы, в которой бы он себя не попробовал: достиг успехов в спорте, был теле- и радиоведущим, актером, депутатом, бизнесменом, фотографом, телохранителем и учителем. Пожалуй, наиболее известен при жизни Владимир был благодаря участию в телешоу «Бои гладиаторов» под сценическим именем Динамит.

«Володя был большим и светлым человеком, который всегда шутил и смеялся», — говорил РИА Новости коллега Динамита по «спортивному цеху» боксер Константин Цзю. По его словам, Владимир «жил легко и с удовольствием, дай Бог всем так».

В 2009 году, в возрасте 46 лет, Владимир умер от инфаркта в своем загородном доме в Московской области. Примерно за три недели до смерти он обращался в госпиталь с жалобами на боли в груди. Супруга Турчинского Ирина рассказала: когда она вызывала бригаду скорой помощи, местная больница из села Ямкино своих врачей послать отказалась, предложив обратиться в Москву. Столичная «скорая» добиралась больше часа, прибывшим врачам осталось лишь констатировали смерть. Впрочем, изучив все обстоятельства смерти Турчинского, прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела.