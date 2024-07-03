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В Тюмени грузовик опрокинулся на проезжей части и повредил машины

В Тюмени грузовик перевернулся и снес ограждение

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ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах/VK

В Тюмени произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на улице Федюнинского. По данным источника, машина снесла ограждение, которое повредило стоявшие с другой стороны машины.

«По словам водителя грузовика, он резко вильнул из-за внезапно перестроившегося перед ним автомобиля и у него взорвались задние колеса», – сообщается в публикации.

Как сообщает 72.ru, во время аварии пострадали девять автомобилей. На машинах можно заметить разные повреждения, в том числе и разбитые лобовые стекла.

По словам очевидцев, водителя грузовика госпитализировали с переломом руки. В беседе с людьми мужчина рассказал, что его «подрезали». Точная причина произошедшего неизвестна.

В беседе с журналистами представители Депздрава опровергли информацию о госпитализации. Мужчине оказали помощь на месте, но от госпитализации он отказался.

Ранее на а Сахалине пьяный школьник без прав врезался в грузовик.

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