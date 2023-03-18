18 марта 2023, 12:01
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии середины марта. Военная операция на Украине, протесты в Израиле и Франции, северное сияние в Ленинградской области и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Во время протестов против пенсионной реформы на улицах Парижа, Франция, 17 марта 2023 года
Кэтрин, принцесса Уэльская, дарит собаке-талисману ирландской гвардии, ирландскому волкодаву по имени Симус, трилистник на параде в честь Дня Святого Патрика в Олдершоте, Великобритания, 17 марта 2023 года
Рухнувшая часть заднего двора одного из домов в Сан-Клементе в результате оползней, вызванных сильными проливными дождями в Калифорнии, 16 марта 2023 года
Горящая полицейская машина во время столкновений между футбольными фанатами «Айнтрахта» и итальянской полицией перед футбольным матчем Лиги чемпионов УЕФА между «Наполи» и «Айнтрахтом», Неаполь, Италия, 15 марта 2023 года
Пожилая пара входит в жилой дом, разрушенный в результате военных действий на Украине, Краматорск, 14 марта 2023 года
Режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт позируют со своими «Оскарами» за лучший фильм за «Все и везде сразу» на 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде, Лос-Анджелес, Калифорния, США, 12 марта 2023 года
Участники акции «Крымская весна», приуроченной к девятой годовщине вхождения Крыма в состав России, у здания Ялтинского городского совета, 17 марта 2023 года
Прачечная в округе Монтерей во время сильных паводков, Калифорния, 14 марта 2023 года
Ветеринар-анестезиолог осматривает детеныша белого тигра, выброшенного из Зоологического Парка Аттики и предположительно ставшего жертвой незаконной торговли дикими животными, Афины, Греция, 15 марта 2023 года
Дорога, соединяющая два города Блантайр и Лилонгве, повреждена после проливных дождей, вызванных тропическим циклоном Фредди в Блантайре, Малави, 14 марта 2023 года
Футболист клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн празднует свой пятый забитый гол в ворота клуба «Лейпциг», Манчестер, Великобритания, 14 марта 2023 года
Во время протестов против судебной реформы в Тель-Авиве, Израиль, 16 марта 2023 года
Женщина на берегу Ладожского озера во время северного сияния, Ленинградская область, 14 марта 2023 года