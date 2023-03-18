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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии середины марта. Военная операция на Украине, протесты в Израиле и Франции, северное сияние в Ленинградской области и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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