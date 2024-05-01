Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреляли город Токмак.

Согласно сообщению Рогова, в городе работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

25 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Токмаку удар управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом. По данным регионального минздрава, в результате удара пострадали четыре человека.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска атаковали с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) город Шебекино.

30 апреля ВСУ обстреляли город Горловку, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). По словам главы соответствующего городского округа Ивана Приходьк, в результате действий украинских военных пострадали два человека. Речь идет о женщине и ребенке 2019 года рождения. Последний в момент атаки находился в поселке Комарова в Никитовском районе Горловки.

Ранее ВСУ обстреляли рынок и жилые дома в Херсонской области.