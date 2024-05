Секта объединения: как корейский «Мессия» связан с убийством экс-премьера Японии Абэ

Убийство из мести

8 июля 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступал на предвыборном митинге в городе Нара. На выборы в Палату советников парламента шел не он сам, а Кей Сато — молодой соратник из Либерально-демократической партии. Митинг был вполне рядовым. Внезапно, когда Абэ в очередной раз объяснял, почему людям стоит голосовать именно за Сато, раздался звук выстрела и над толпой появился дым. Бывший премьер обернулся посмотреть, что произошло, — и был ранен вторым выстрелом. Абэ доставили в больницу на вертолете, где спустя несколько часов он скончался.

close 100% Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ лежит на земле после стрельбы, 8 июля 2022 года Kyodo/Reuters

Первые часы после покушения мир был в недоумении. Правление Абэ было вполне обычным и не запомнилось ни войнами, ни репрессиями, ни радикальными реформами, и очевидных причин для его убийства не было. Лишь потом задержанный на месте 41-летний Тэцуя Ямагами рассказал о мотивах поступка. Абэ был связан с Церковью объединения, которая разрушила семью убийцы. Мать Ямагами была членом этой религиозной организации и пожертвовала ей все свое состояние — сотни тысяч долларов, семейный дом и участок.

Чем прославилась эта церковь, чьи последователи в России известны как муниты?

Мунитская трактовка Библии

Церковь объединения создал кореец Мун Сон Мён 1 мая 1954 года. Незадолго до этого он угодил в северокорейский концлагерь, но во время войны между Севером и Югом был освобожден американскими войсками в ходе наступления 1950 года. Свою духовную карьеру Мун начинал как христианин, и первоначально созданная им организация именовалась Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства. Потом к христианству добавились и другие вероучения.

В целом идея объединять разные религии была характерна для движений XX века, но почти всегда это приводило к одному и тому же — к созданию новой религии и нового культа.

close 100% Массовая свадебная церемония, организованная Церковью Объединения, во Всемирном центре мира Чеонг Шим в Капхене, Южная Корея, 2020 год Ahn Young-joon/AP

Если открыть «Божественный принцип», основной вероучительный текст, то в нем на первый взгляд нет ничего примечательного. Он полон рассуждений о человеческой природе, Боге, Адаме, грехопадении и искуплении грехов, но при этом использует глубоко чуждые для христианства понятия: «Все в мире творения, что бы это ни было, наделено дуальными свойствами ян-сон (солнечное начало) и ым-сон (лунное начало) и может существовать только при взаимодополняющих отношениях между этими свойствами».

Мун активно использует псевдофизические аналогии и концепции, вроде отдавания-и-принятия: «Например, атом начинает существовать, когда электроны сосредоточивaются вокруг ядра и между ними начинается электромагнитное взаимодействие, представляющее собой разновидность действия отдавания-и-принятия. <...> Изучая небесные тела, можно увидеть, что Солнечная система существует на основе действия отдавания-и-принятия между Солнцем и планетами».

Видение божественного у Муна тоже своеобразное. Религиовед Лев Семенов описывает его так: «Мир творения возник из непреодолимого желания Бога иметь объект любви. С этой целью он создает первых людей, которые по достижении ими совершенства должны были объединиться в «истинной любви» со своим Небесным Отцом. Первая идеальная семья должна была стать последовательно основой идеального общества, нации и единой мировой семьи.

close 100% Мун Сон Мён и его жена Хан Хакча на ужине в Вашингтоне, 1985 год Ron Edmonds/AP

Однако этот замысел мировой гармонии был нарушен грехопадением наших прародителей, которое Мун причудливо понимает как прямую сексуальную связь Евы с сатаной в облике змея-искусителя (на духовном уровне), а затем такую же ее связь с Адамом (на физическом уровне)».

Иисус должен был восстановить связь с Богом, но, как он сам рассказал Муну, явившись ему в 16 лет, с задачей не справился. «Он должен был найти совершенную женщину, жениться и в качестве Нового Адама выступить с ней в роли «истинных родителей». Однако Мессия был отвергнут людьми. В результате миссия Его провалилась и счастливый брак оказался заменен казнью на кресте.

Две тысячи лет спустя в роли нового «мессии» («Господа Второго Пришествия») является Мун, которому удалось более преуспеть в своей миссии. Учение Муна предлагается рассматривать в качестве третьего «завершенного» Завета, вслед за Ветхим и Новым», — написал религиовед.

Эти построения, хотя и в корне противоречат каноническому христианству в любом его понимании, не выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Многие древние и современные околохристианские секты обращаются с материалом Библии куда более вольно. Знаменитыми же муниты стали благодаря не теологии, а практике.

Как жил «Мессия»

Прежде всего, Мун был мультимиллиардером. Например, ему принадлежал южнокорейский машиностроительный конгломерат «Тонъиль групп», медиакорпорация News World Communications и множество других активов по всему миру. Несмотря на то, что лично Мун в финансовой помощи не нуждался, мунитская церковь знаменита благодаря классическому сектантскому подходу к адептам : например, их склоняют переписать на церковь все свое имущество. Последователи также зарабатывают для организации деньги путем продажи сувениров или организуя сбор средств.

С 1987 до 2021 годы более 30 тыс. человек в одной только Японии пожаловались, что церковь заставляла их делать огромные пожертвования или покупать необоснованно большое количество продукции. Формально в этом нет ничего незаконного, если не используется прямое принуждение, но торговля была явно нечестной: внушаемым людям доносили мысль, что за спасение души необходимо отдать все деньги.

close 100% Мун Сон Мён во время выступления в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, 1974 год Carlos Rene Perez/AP

Бухгалтерия Церкви объединения закрыта и ее предметный анализ невозможен, но известно, что лидеры церкви, не имея активов Муна, все равно сказочно богаты. Так, в 2008-2011 годы жена Муна и 11 высших руководителей организации оставили в лас-вегасских казино примерно $6,52 млн. В одном из случаев проигранные деньги были напрямую получены от японских жертвователей секты, которых специально вызвали в Лас-Вегас и потребовали, чтобы у них было с собой не более $7,5 тыс. наличными, поскольку эту сумму можно не декларировать на таможне.

Для посторонних людей обращение члена семьи в мунизм зачастую выглядело так: молодой человек после школы или института заявлял родителям, что нашел замечательных людей и новый смысл жизни, поэтому он бросает, все что у него есть, жертвует все деньги церкви и отправляется в миссионерский тур. В ходе него он должен был минимум три года отработать, продавая сувениры или выполняя другие задачи. Из рассекреченных документов ФБР известно, с чем сталкивались члены организации:

«По рассказам потерпевшей, ее привезли на западный берег США с группой и заставляли продавать брелки по 12-14 часов в день. Кормили их два раза в день, перед работой и после, есть во время рабочего дня не разрешали, как и выходить в туалет без разрешения лидера группы. Потерпевшая заболела, и муниты отправили ее на «лечение». Медицинская помощь заключалась в том, что больного человека, «которым овладели злые духи», другие члены секты окружали и били».

Также Мун неспроста упоминал о важности создания Мессией «идеальной семьи». Его женой была Хак Джа Хан Мун, в паре с которой он выступал в роли «истинных родителей» всего человечества. Жила жена Мессии в американском поместье «Бельведер» подобающим образом: «Ее наряды исчислялись многими сотнями, и все они были куплены у самых дорогих кутюрье». (Bill Varner. A look inside the house Moon shows that the «True Family» is far from perfect) .

close 100% Мун Сон Мён со своей женой Хан Хакчей и сыновьями Мун Хён Джином (слева) и Мун Кукчином во время церемонии закрытия Кубка мира в Сувоне на стадионе Кубка мира в Сувоне, Южная Корея, 2012 год Ahn Young-joon/AP

У Муна было 13 детей, и они росли так, будто бы были живыми богами. Обслуживающие поместье члены секты должны были всякий раз, встречая их, совершать три земных поклона. Когда одна из дочерей, Ун Джин Мун, захотела поучаствовать в конных соревнованиях на Олимпийских играх, отец построил для ее тренировок полигон, потратив на это $10 млн. Однако роскошь не принесла детям счастья. Один из сыновей, Мун Хын Джин, разбился на своем спорткаре, другой, Мун Ён Джин, покончил с собой.

Мун Хёнг Джин, старший сын основателя церкви, считался наследником, и о нем заботились больше других, но его судьба была столь же печальна. Его женили на Хон Нансук, тоже родившийся внутри секты. Однако спустя годы, несмотря на жизнь во дворце, она сбежала от мужа с четырьмя детьми из-за регулярных побоев и нежелания жить с морально разложившимся наркоманом. Начался судебный процесс, и нанятые Муном дорогие адвокаты смогли заставить суд принять решение, что мужчина не должен платить никаких алиментов. Он также пытался обязать бывшую жену позволить ему видеться с детьми. Суд согласился, но при одном условии: если наследник Мессии докажет, что не страдает от наркозависимости. Для этого необходимо сдать на анализ кровь и показать, что она чиста. Считалось, что для очищения необходимо воздерживаться от употребления запрещенных веществ около двух недель, задача несложная. Однако Хёнг Джин ни разу не смог пройти этого теста.

В настоящий момент он возглавляет раскольников Церкви объединения, объединение «Железный жезл». Саму церковь после смерти Муна в 2012 году возглавила его жена.