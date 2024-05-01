Эксперт оценил законопроект США о запрете импорта урана из России

Принятый сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России носит предвыборный характер, он дает право Вашингтону продолжать закупки, несмотря на запрет. Такое мнение высказал главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, передает РИА Новости.

По его словам, если в законе оставить только суть, то он сведется к словам: «Покупать российский урановый продукт нельзя, но если очень хочется, то можно, причём до 2028 года ровно в тех же объемах, что и до принятия закона».

Уваров отметил, что обсуждаемый законопроект «носит пиаровский или даже предвыборный характер».

1 мая стало известно, что сенат США одобрил законопроект, который запрещает импорт урана из России. Об этом говорится в заявлении комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты конгресса. Сенаторы единогласно поддержали данную инициативу. Проект закона оставляет право США продолжать закупки этого вида топлива до января 2028 года. Запрет будет введен до 2040 года. Теперь документ должен направиться на подпись президенту США Джо Байдену. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден заявил, что США с начала года произвели 90 кг обогащенного урана.