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Бывший премьер Украины рассказал, ради чего Зеленский продал страну

Азаров: Зеленский продал страну ради наград и права быть на обложках журналов

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Alina Smutko/Reuters

Государственный долг Украины за два года вырос на 62%, это говорит о том, что украинский лидер Владимир Зеленский подсадил страну «на иглу» внешнего кредитования и продал ее за награды и право быть помещенным на обложки западных журналов. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«С 2022 г. госдолг Украины вырос на $57,7 млрд. (на 62%) или на 3,19 трлн. грн. (почти в 2,2 раза)… Зеленский конкретно подсадил Украину «на иглу» внешних кредитов… Самое ужасное, что Зеленский продал Украину за пару статуэток и право побыть год-другой на обложках популярных журналов», - отметил он.

По его словам, такая ситуация не беспокоит лидера Украины, поскольку Зеленский уверен, что не ему отдавать кредиты, предоставленные Киеву странами Запада.

До этого Азаров отмечал, что с падением своего рейтинга президент Украины Владимир Зеленский будет больше использовать силовое принуждение в управлении страной.

Ранее жители Украины назвали самую большую угрозу для страны.

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