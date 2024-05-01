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Похититель приковал женщину к батарее в заброшенном ангаре и изнасиловал десять раз

В Германии судят мужчину, который удерживал и насиловал девушку более 48 часов

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Paul Zinken/Global Look Press

В Германии немец пакистанского происхождения предстал перед судом за ряд тяжких насильственных преступлений против двух женщин. Об этом пишет Bild.

Согласно обвинительному заключению, 27-летний Даниал причастен к нанесению опасных телесных повреждений, лишению свободы, похищению и изнасилованию. Его первой жертвой в январе 2022 года стала его бывшая девушка. Со второй мужчина познакомился в ночном клубе в начале 2023 года и с тех пор преследовал и терроризировал ее.

Имеющая маленького ребенка 29-летняя Николь из Регенсбурга видела в обвиняемом хорошего друга, но тот запретил ей общаться с другими мужчинами, пить алкоголь и ходить на вечеринки. Если его подруга нарушала установленные правила, мужчина избивал ее, однажды она даже попала в больницу со сломанной челюстью и скулой.

Хотя суд постановил, что мужчина больше не имеет права приближаться к Николь, она все равно добровольно встретилась с ним снова. 11 сентября 2023 года злоумышленник затащил ее в старый ангар на территории бывшей военно-морской базы. Там он, как утверждается, связал Николь, приковал к батарее, а затем сфотографировал ее и выложил снимок в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Полиция освободила похищенную молодую мать только через два дня, за это время заложница перенесла десять изнасилований. По этой причине суд было решено провести за закрытыми дверями, до вынесения приговора журналисты не будут знать о деталях процесса.

Ранее в Самаре компания подростков изнасиловала юную официантку, снимая все на видео.

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