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Политика

Военная операция на Украине, день 798-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 798-й день

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Ночью российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областями. Американский сенат проголосовал за запрет импорта обогащенного урана из России до 2040 года, при этом РФ была основным поставщиком США. Польские власти намерены перебросить военную технику к границам России в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:31

❗️Жители Рязанской области пишут в соцсетях, что украинских беспилотник атаковал рязанский НПЗ. Якобы на заводе слышали взрывы и видели пожар.

08:27

Economist выяснил, что мужчины в Одессе живут в постоянном страхе из-за военкомов, так как мобилизационные мероприятия в городе отличаются особой жестокостью.

08:24

08:17

Польские власти в соцсетях предупредили, что ВС Польши в начале мая перебросят военную технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью РФ, в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

08:13

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале проинформировал жителей, что в регионе сбили два дрона самолетного типа.

08:07

⚡️По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников: три над Воронежской областью, один над Рязанской, один над Белгородской и один над Курской.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 798-го дня специальной военной операции России на Украине.

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