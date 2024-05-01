Военная операция на Украине, день 798-й

❗️Жители Рязанской области пишут в соцсетях, что украинских беспилотник атаковал рязанский НПЗ. Якобы на заводе слышали взрывы и видели пожар.
Economist выяснил, что мужчины в Одессе живут в постоянном страхе из-за военкомов, так как мобилизационные мероприятия в городе отличаются особой жестокостью.
Польские власти в соцсетях предупредили, что ВС Польши в начале мая перебросят военную технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью РФ, в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале проинформировал жителей, что в регионе сбили два дрона самолетного типа.
⚡️По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников: три над Воронежской областью, один над Рязанской, один над Белгородской и один над Курской.