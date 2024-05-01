«Переговоры с Киевом уже идут». В Европе собираются выдать Украине мужчин призывного возраста Захарова заступилась за украинцев, которых ЕС планирует передать ВСУ

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «редкостными мразями» тех, кто в ЕС принимает решение о передаче Киеву украинских мужчин призывного возраста. О таких планах накануне сообщил глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш. По его словам, Киев и Брюссель уже ведут переговоры по этому вопросу. Украинцам, подходящим по условиям для отправки на фронт, могут запретить находиться за рубежом по истечению срока действия их паспорта. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

«Редкостные мрази»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «редкостными мразями» тех, кто в Евросоюзе (ЕС) причастен к принятию решения о выдаче Киеву мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые находятся на европейской территории.

Она подвергла критике заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который сообщил о наличии у руководства ЕС таких планов.

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца»,

— написала представитель дипломатического ведомства в своем Telegram-канале.

«Переговоры между Киевом и Брюсселем уже идут»

30 апреля Косиняк-Камыш заявил, что ЕС должен в скором времени принять решение о передаче Киеву граждан призывного возраста.

«Очень важно, и мы об этом говорили, чтобы это было решение на европейском уровне. И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут», — заявил он.

Как отметил министр, поляки возмущены тем, что видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и при этом слышат заявления властей Польши о необходимости помочь Киеву военной техникой и деньгами. По его словам, украинцы — мужчины призывного возраста — могут лишиться права находиться в ЕС по истечению срока действия их паспорта, в случае соответствующего обращения со стороны Киева.

С 23 апреля власти Украины приостановили оказание консульских услуг в Европе мужчинам призывного возраста. Это распоряжение отдал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он объяснил это решение тем, что военнообязанные мужчины укрываются от мобилизации.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 25 апреля, комментируя возмущение украинцев решением Киева приостановить оказание консульских услуг в загранучреждениях, заявила, что у нежелающих возвращаться на родину украинцев есть право отказаться от гражданства и не приезжать обратно, оставшись за границей.

Мобилизация на Украине

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в конце февраля 2022 года посла начала спецоперации России в этой стране. Затем положение о мобилизации неоднократно продлевали.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении правил мобилизации. Документ уточняет, какие именно категории лиц могут быть мобилизованы. Кроме того, закон ужесточает наказание за уклонение от отправки на фронт. По оценкам экспертов, таким образом под условия мобилизации подходят еще сотни тысяч граждан страны.

Новый документ не предусматривает положений о демобилизации военных. Еще в первом чтении предусматривалась такая возможность для тех, кто находится на фронте более 36 месяцев. В марте украинский лидер подписал указ о демобилизации срочников, которые находились на службе на момент начала СВО. Предполагалось, что их отправят в запас в апреле — мае 2024 года.

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук 30 апреля заявил, что подразделения украинцев проходят подготовку в Польше, чтобы затем вернуться на Украину и участвовать в боевых действиях.

Камельчук отметил, что по инициативе некоторых украинских морских пехотинцев в Польше на отдельных военных базах проходят подготовку небольшие подразделения. После прохождения курса подготовки украинцы прибудут на линию фронта.