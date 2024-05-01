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В Киргизии отказались от шествия «Бессмертного полка» в этом году

МВД Киргизии: в этом году в стране не будут проводить шествие «Бессмертного полка»

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Мирослав Ротарь/РИА Новости

В Киргизии в этом году не будут проводить шествие «Бессмертного полка». Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел республики.

«Киргизия приняла решение не проводить марш «Бессмертный полк», — заявили в ведомстве, отметив, что данная мера вызвана угрозой общественной безопасности.

МВД также призвало граждан с пониманием отнестись к предпринимаемым властями мерам безопасности.

В конце апреля председатель Национального координационного комитета «Победа» в Молдавии Алексей Петрович сообщил, что власти Евросоюза потребовали использовать центральную площадь Кишинева для мероприятий по случаю Дня Европы 9 мая.

До этого отмечалось, что акция «Бессмертный полк» продлится в России с 1 по 12 мая. Также стало известно, что шествие «Бессмертный полк» не будут проводить в очном формате.

Ранее россиянам рассказали, где лучше всего носить Георгиевскую ленту.

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