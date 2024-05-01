В США признали, что помощь Запада Украине не пугает Путина

Президент России не боится нового пакета военной помощи Украине со стороны США в размере $61 млрд на фоне ряда проблем в украинской армии. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс в статье, опубликованной на сайте издания.

«Путин не боится увеличения Украины на 61 миллиард долларов… ближайшие месяцы будут весьма ужасными (для Украины – прим. ред.), и этого будет недостаточно, чтобы выиграть эту войну», - пишет он.

По словам Брэндса, на Западе боялись, что Украина «будет страдать от накапливающихся военных поражений». Кроме того, обращает внимание обозреватель, сталкивается с нехваткой солдат, поскольку она «не решается набрать свежие войска», а это означает, что «пройдут месяцы, прежде чем она мобилизует и обучит необходимый ей личный состав».

Подчеркивается, что чем больше территорий теряет Украина, тем труднее становится положить конец боевым действиям «на приемлемых условиях» для Киева.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Запад может создать украинское правительство в изгнании после победы России.

Ранее США пообещали поставить на Украину столько ракет ATACMS, сколько смогут.