«Стрелял и будет стрелять»: хозяйка убитой в Иркутске собаки возмутилась отсутствием наказания фермера

Мужчины, угрожавшие пистолетом хозяевам застреленной в поселке Первомайском под Иркутском собаки Йоси, отделались протоколом за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Об этом «Газете.Ru» рассказала хозяйка животного Антонина. По ее словам, приходившие мужчины — друзья фермера Виктора Федотова, убившего Йосю. Они представлялись ворами в законе и размахивали револьвером.

«Приезжали мужики, сказали, что они грузины, что они воры в законе, размахивали револьвером. Заявление мы написали, их отпустили. Еще раз к нам не приходили и, слава Богу, больше не угрожали. Им за это ничего не было, лишь выписали протокол за то, что они находятся в общественном месте в нетрезвом виде. То есть за угрозы им вообще нет никакого наказания. Не знаю, как это вообще возможно, не знаю, что у нас за сотрудники полиции в Иркутске. Все знают про угрозы и нет никакого наказания. С нами даже не связывалась полиция», — рассказала Антонина.

По словам девушки, после убийства собаки в поселке провели собрание жильцов по инициативе местной администрации. Там присутствовал сам Федотов, который заявил, что «стрелял, стреляет и будет стрелять».

«Федотов так же спокойно живет на своей ферме, даже не закрывает ворота. У нас было собрание, где он говорит, что он стрелял, будет стрелять, и ему вообще все равно. И он считает себя правым. Естественно, никаких извинений и чего-то подобного не поступало. Приходила администрация Ушаковского района, они вообще полностью переворачивали разговор. Жители им говорили, что вообще ни в каком виде не должно быть стрельбы в жилом районе. На что, что они начинали читать лекцию длинную про то, что животные не должны сбегать, а самовыгул невозможен. То есть им про стрельбу, а они про самовыгул и ответственность за животное. Всем дали понять, что он тут царь и Бог, может стрелять и ему за это ничего не будет», — пожаловалась Антонина.

Девушка опасается, что убийца ее собаки так и не понесет наказания. Она утверждает, что в местных СМИ постоянно «переворачивают статьи», а местная администрация может быть на стороне Федотова.

«С таким подходом я не удивлюсь, если его не будет ждать никакого наказания. Тут вообще сразу всем понятно, что это коррупция, что это какие-то связи, что это все покрывают, а он стоит и журналистам в открытую говорит, что ему все равно и он будет дальше стрелять. Экспертиза будет готова к концу майских праздников. По предварительным данным, в собаке нету никаких ни кур, никого. Прострелена она двумя выстрелами, мучилась. Рассмотрение дела будет только 22 мая. Боюсь вообще, что просто даже не будут возбуждать. Мне просто страшно жить в этой стране, потому что если человек вот так в открытую смеется над всеми законами, вообще чихает на все — какая тогда вообще вера в правосудие, справедливость?», — заключила Антонина.

18 апреля в поселке Первомайском местный житель Виктор Федотов застрелил собаку, которая забежала к нему с соседнего участка. Хозяйка животного Антонина вышла погулять с Йосей, но собака вырвалась из рук и убежала на участок соседа. Вскоре после этого женщина услышала выстрелы и увидела соседа с ружьем. За забором соседа девушка обнаружила тело собаки. Позднее Федотов утверждал, что собака напала на его индюшек.

Как пишет издание «ИрСити», участковый приехал на вызов лишь спустя 7 часов. Он не смог попасть в дом к фермеру, но составил протокол о случившемся со слов потерпевшей. Позднее тело собаки было направлено на экспертизу.

Антонина нашла Йосю, когда ее сбила машина на улице, и забрала животное себе. Сначала она думала, что собака потерялась, и пыталась найти ее хозяев, но потом решила оставить ее у себя. По словам Антонины, собака была мирной и дружелюбной, не умела лаять или рычать и часто появлялась в ее соцсетях, став любимицей многих.

Ранее депутат Бурматов призвал возбудить уголовное дело из-за убийства собаки Йоси.