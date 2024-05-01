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В Харьковской области ввели дополнительные отключения электроэнергии

В Харьковской области ввели новые отключения электроэнергии, в том числе ночью

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Anna Voitenko/Reuters

В Харьковской области ввели новые почасовые отключения электроэнергии, они начинают действовать и в ночное время. Об этом сообщается на сайте Харьковской областной военной администрации.

«Дополнительные отключения необходимы для выполнения аварийно-восстановительных работ в объединенной энергетической системе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 мая график почасовых отключений расширен на ночные часы и будет действовать до утра 2 мая.

Власти просят владельцев промышленных объектов области максимально снизить потребление электроэнергии.

До этого «Укрэнерго» сообщило, что Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения была вынуждена импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Отмечается, что объем импортированной электроэнергии составил 11 159 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 500 МВт. Также сообщается, что в энергосистеме страны в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Ограничения действуют в Харьковской области и Криворожской районе.

Ранее стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики.

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Операция на Украине
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