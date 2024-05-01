Андрей Тропилло умер в Финляндии

Дочь музыкального продюсера Андрея Тропилло подтвердила, что ее отец умер в Финляндии, где жил «безвыездно» уже два года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Полину Тропилло.

По словам дочери, смерть могла наступить по естественным причинам.

«Это так, судя по тому, что мне позвонили из Финляндии и сказали, что его нашли мертвым в своей квартире», — сказала она.

Полина Тропилло уточнила, что сама живет в Санкт-Петербурге. Вскрытия Тропилло, добавила она, пока не было, и речи о транспортировке звукорежиссера в Россию пока не идет, поскольку нет заключения о смерти и ее причинах.

В конце 1980-х Тропилло был директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия», где неофициально способствовал записи дебютных альбомов известных рок-групп, из-за чего ему пришлось покинуть работу. С начала 1990-х его лейбл «АнТроп» начал официальное существование, на нем выходили альбомы групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth и др.

О смерти 73-летнего продюсера 1 мая сообщил художник Олег Бурьян.

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