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Российское подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ на окраине Харькова

РИА Новости: ВС РФ нанесли удар по расположениям ВСУ на севере Харькова

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по местам расположения части Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северной окраине Харькова. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар, предположительно, пришелся по Большой Даниловке. Подполье пояснило, что в этом секторе на северной окраине Харькова вдоль объездной дороги расположены военнослужащие ВСУ.

В этот же день российские Су-34 нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250 по опорному пункту ВСУ. По информации Минобороны, удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-250 с УМПК, что позволило экипажам точно поразить цели, избегая зоны противовоздушной обороны противника.

До этого российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Согласно сообщению подполья, ночью в центр города прилетело несколько взрывов, один из которых был особенно мощным и направлен в сторону площади Куликово Поле, где располагается штаб «Пивдень» («Юг»).

По его словам, по направлению «прилета» на место происшествия прибыли множество скорых медицинских машин. Вокруг площади Куликово Поле наблюдается усиленное присутствие военных и Службы безопасности Украины.

Ранее минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области.

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