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В МИД РФ напомнили, что прообразом Воланда был американский посол

Захарова напомнила, что «бал Сатаны» Булгаков списал с приема в посольстве США

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АМЕДИА

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что прообразом Воланда в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» был посол США в СССР Уильям Буллит. Об этом она поговорила в беседе с радио Sputnik.

Она выразила желание, чтобы для средней школы и вузов об этом упоминалось. По словам Захаровой, когда училась она, бал и фигуру Воланда ассоциировали с реалиями Советского Союза. Однако, продолжила она, бал Сатаны Булгаков списал с того, что «увидел в американском посольстве».

«Если вы увидите фотографии американского посла, если вы прочитаете о нем — а у него есть и биограф, это Александр Эткинд — вы поймете, что фигуру Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическую», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что американские дипломаты приглашали Булгакова на приемы и ходили к нему в гости сами. Кроме того, дипломаты вспоминали, как для развлечения гостей на приемы приносили кур, попугаев, приводили медведя.

«По этой версии, именно поэтому Воланд изображен в романе как некий иностранец и сторонний наблюдатель, изучающий происходящее в Москве», — рассказала она, посетовав, что от школьников эти версии скрывают.

Буллит стал первым послом США в Москве после признания СССР.

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