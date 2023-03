Леди Гага без макияжа и «медведь» на сцене: как прошла 95-я церемония вручения «Оскара»

В номинации «Лучший фильм» премию Оскар получил «Все везде и сразу» — научно-фантастический комедийный боевик, созданный Дэниелом Шайнертом и Дэном Кваном. Впервые за 95 лет конкурса статуэтку за «Лучшую женскую роль» получила азиатская актриса — 60-летняя Мишель Йео (фильм «Все везде и сразу»). «Это доказательство того, что мечты, великие мечты, сбываются. И дамы, не позволяйте никому говорить вам, что ваши золотые годы прошли. Никогда не сдавайтесь», — сказала Йео в своей речи на церемонии вручения. Соперницей актрисы была Кейт Бланшетт (фильм «Тар»).

«Все везде и сразу» получил еще шесть статуэток, став самым титулованным фильмом за всю историю кино и завоевав всего более 160 наград.

«Лучшим фильмом на иностранном языке» стала экранизация произведения Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Американская киноакадемия также посчитала, что фильм немецкого режиссера Эдварда Бергера достоин еще трех Оскаров.

На церемонии награждения выступили Леди Гага (она вышла на сцену без макияжа и исполнила Hold My Hand из «Топ Ган: Мэверик») и Рианна (с песней Lift Me Up из «Черной Пантеры: Ваканда навеки»).