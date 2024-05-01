Стала известна дата старта нового сезона в РПЛ

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 21 июля. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

По информации источника, за день до финала чемпионата Европы 2024 года будет сыгран матч за Суперкубок России. Место проведения этой игры пока не определено.

Также согласно планам первые матчи группового этапа Кубка России в Пути РПЛ пройдут 31 июля.

Сезон-2023/24 завершится в российском футболе 2 июня матчем за Кубок России. Последний тур в чемпионате страны будет сыгран 25 мая.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее сообщалось, что талант из сборной Узбекистана вернется в ЦСКА перед игрой с «Зенитом».