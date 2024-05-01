В Москве 2 мая частично перекроют движение автомобилей

В Москве 2 мая временно перекроют движение для автомобилей в ЦАО и ЮВАО. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Движение будет закрыто: с 16:30 до 19:00 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, с 17:30 до окончания мероприятия на ряде центральных набережных и улиц», — говорится в публикации.

Также до окончания мероприятий повторно проезд будет недоступен с 22:30 на участках Садового кольца, Нового Арбата, Большого Каменного моста и с 23:30 на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта.

27 апреля в Москве прошла репетиция 79-летия Парада Победы. Репетиция закончилась проходом военной техники. Колонну, которая прошла по Тверской улице, возглавил исторический танк Т-34. Сообщалось, что из-за репетиции Парада Победы в Москве будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

До этого сообщалось, что военные начали перебрасывать в Москву технику парада Победы. В столицу отправились более 100 единиц техники и спецавтомобилей. Отмечается, что сопровождать колонну и следить за безопасностью движения поручили сотрудникам ГИБДД столичного региона и Военной автоинспекции Минобороны. Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы пройдет 5 мая.

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