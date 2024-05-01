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Сальдо: ВСУ ловят инвалидов в Херсоне для отправки на фронт

Сальдо: жители Херсона прячутся в квартирах из-за мобилизации на Украине

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РИА Новости

В подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники военкоматов ловят на улице всех мужчин, включая инвалидов, для последующей отправки на фронт, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из-за огромных потерь украинских боевиков... им остро не хватает пушечного мяса. Есть случаи отправки на фронт... людей без одного глаза, а также после инсульта», — рассказал Сальдо.

По словам главы региона, ВСУ настолько «затиранили» местных жителей, что они боятся покидать свои квартиры. Сальдо добавил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации сотрудники военкоматов начнут вламываться в жилые дома.

До этого британский журнал Economist рассказал, что жители Одессы призывного возраста пребывают в постоянном страхе из-за мобилизационных мероприятий в городе.

По словам горожан, центральные власти в Киеве определили для Одессы чрезвычайно жесткий план по призыву. Представители военкоматов прячутся около остановок транспорта, а затем врываются в подошедшие автобусы и ищут там подходящих для призыва мужчин. Поэтому городским общественным транспортом рискуют пользоваться только самые смелые молодые люди.

Ранее Евросоюз призвали принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста.

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