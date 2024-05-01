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В Киеве планируют снести памятник Жеглову и Шарапову

Памятник Жеглову и Шарапову, установленный у здания МВД в Киеве, планируют снести

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Установленный в Киеве памятник героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Жеглову и Шарапову, вероятнее всего, в скором времени будет снесен. Об этом в своем Telеgram-канале сообщило украинское агентство УНН.

В публикации отмечается, что Киевский городской совет планирует добавить в список подлежащих демонтажу памятников еще полсотни объектов, среди которых есть памятники Юрию Гагарину, Максиму Горькому, Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову.

Бронзовые сыщики были установлены в Киеве возле здания МВД на улице Академика Богомольца в 2009 году.

Фильм «Место встречи изменить нельзя» был снят Одесской киностудией в 1978-79 годах. Фильм повествует о работе сотрудников Московского уголовного розыска осенью 1945 года.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В рамках политики декоммунизации и дерусификации в республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

23 апреля сообщалось, что в рамках продолжающейся декоммунизации на Украине задумали единовременно переименовать более 300 населенных пунктов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Так, город Южный в Одесской области может стать Порт-Анненталем. В Днепропетровской области город Новомосковск переименуют в Самар, город Павлоград — в Матвеев, город Синельниково — в Риднополье.

Ранее в Львовской области заявили, что первыми на Украине демонтировали все советские памятники.

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