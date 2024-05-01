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На Украине предложили вернуть журналистов на заседания Рады

В Раде предложили вернуть журналистам доступ на пленарные заседания

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РИА Новости

Руководитель аппарата Верховной рады Вячеслав Штучный заявил, что украинский парламент вернет доступ журналистам к работе Рады во время пленарных заседаний. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«Во время заседания Верховной рады в здании смогут находиться 20-30 представителей СМИ. Журналисты уже подали заявления на аккредитацию», — поделился Штучный.

Он добавил, что после Пасхи для журналистов будет проведен инструктаж по работе в парламенте во время заседаний.

До этого парламент Украины зарегистрировал законопроект, предлагающий уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы на время военного положения. К законопроекту, который опубликован на сайте Верховной рады Украины, не прилагается текста или пояснительной записки.

Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявляла, что украинским чиновникам и госорганам могут запретить вести Telegram-каналы для оповещения населения.

Ранее комитет Рады принял решение переименовать село Ватутино в Залужное.

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