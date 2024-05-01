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Novo Nordisk приносит Дании миллиарды, но и оказывает слишком большое влияние

Bloomberg: датский Novo Nordisk затмил масштабами всю экономику родной страны

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Создатель самых популярных препаратов для лечения диабета и ожирения Ozempic и Wegovy - датская компания Novo Nordisk — стала самой дорогой в Европе, а ее огромный успех оказывает беспрецедентное влияние на экономику и общество родной страны. Об этом пишет Bloomberg .

Рыночная капитализация Novo Nordisk превысила $570 млрд, что больше всей экономики Дании. Благотворительный фонд компании, контролирующий 75% акций, стал крупнейшим в мире, обогнав даже Фонд Гейтсов.
В 2023 году доходы Nordisk от продажи только семаглутида (основной компонент Ozempic и Wegovy) принесли Дании около $2,3 млрд налогов. Масштабные инвестиции фармгиганта подтолкнули рост ВВП страны почти на 2% — в четыре раза выше среднего по ЕС.

Эти деньги позволили правительству Дании рекордно увеличить расходы на оборону, «зеленый» переход и помощь Украине. Без вклада Novo Nordisk экономика страны просто застопорилась бы.
Влияние компании огромно. Государство учитывает ее интересы при формировании миграционной политики и развитии инфраструктуры. Novo Nordisk определяет исследовательские приоритеты для университетов, выделяя им гранты на сотни миллионов долларов, уточняет агенство.

Это позволило создать в Калундборге мощный биотехнологический кластер. Компания вложила $8,6 млрд в расширение производства, в том числе семаглутида. За счет налоговых отчислений Novo в городском бюджете деньги остаются на снижение налогов и инфраструктурные проекты.

Вместе с тем, гигантские масштабы датского фармгиганта несут риски — любой стратегический просчет компании скажется на экономике страны. В обществе также опасаются излишнего влияния фармгиганта на научные исследования и образование. Компании приходится поддерживать имидж скромности, несмотря на рекордные прибыли, подытожило издание.

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