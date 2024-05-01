Демонстранты не стали прорываться на площадь Таксим в Стамбуле

Демонстранты передумали прорываться на площадь Таксим в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в среду в протестах приняли участие как члены партий, так и члены профсоюзов, большое количество коммунистов. Тысячи участников акции протеста собрались в парке Сарачхане, от которого до площади Таксим около 5 км. Однако полицейские полностью перекрыли акведук Валента, являющийся единственным путем к площади Таксим. Между стражами порядка и протестантами начались стычки, полицейские применили слезоточивый газ.

При этом лидер оппозиционной партии CHP Озгюр Озель выступил в парке Сарачхане призвал полицейских «не подчиняться нелегитимным указам».

До этого РИА Новости сообщало, что полиция оттеснила демонстрантов, пытавшихся пройти из парка Сарачхане к площади Таксим, считающейся главной площадью города.

В Стамбуле начались первомайские демонстрации при усиленных мерах безопасности и перекрытых трассах.

Ранее на демонстрации в поддержку Палестины в Турине пострадали полицейские и протестующие.