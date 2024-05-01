Евросоюз не резиновый: пойдет ли ЕС на новое расширение

Ровно 20 лет назад — 1 мая 2004 года — состоялось самое крупное расширение в истории Евросоюза. К объединению присоединились одновременно 10 государств, в том числе бывшие участники Восточного блока. Следом в ЕС вступили еще несколько стран, а процесс по факту остановился в 2013 году. Сейчас в Брюсселе вновь заговорили о расширении: стать частью блока хотят 10 государств. Ждать ли вступления новых стран в ЕС и сможет ли объединение это пережить — в материале «Газеты.Ru»

За свою историю Евросоюз провел пять расширений. Объединение европейских государств постепенно росло с 70-х годов прошлого века. Крупнейшим для блока стало пятое и пока последнее расширение. Стартовал этот процесс 1 мая 2004 года с включения в состав ЕС сразу 10 государств: Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии.

Еще через три года к объединению присоединились Болгария и Румыния, а в 2013 году — Хорватия. Больше Евросоюз не принимал новые страны в свой состав. На сегодняшний день на пороге объединения снова 10 государств, желающих вступить в него: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина, Черногория и непризнанное Косово.

Все они, кроме Тбилиси и Приштины, имеют статус кандидата на вступление в ЕС и формально находятся на стадии переговорного процесса. В последнее годы в Брюсселе почти открыто говорят о необходимости приема Западных Балкан в свой состав, да и Украина постоянно получает обещания членства после начала военной операции России в феврале 2022 года. Нет ожиданий тут разве что по Турции, получившей статус кандидата 25 лет назад и все еще пребывающей в начале переговорного пути.

Проблемное расширение

Последние два десятилетия не были слишком благосклонны к ЕС: союз столкнулся с рядом внутренних и внешних вызовов. В частности, мировой финансовый кризис 2008 года, дефолт в Греции, миграционный кризис в 2015-м, торговая война с США после прихода к власти администрации Дональда Трампа, выход из состава ЕС Великобритании, пандемия коронавируса и последующий скачок цен на энергоресурсы, а затем и конфликт на Украине.

Все эти аспекты в разной степени ударили по объединению. Один лишь миграционный вопрос до сих пор используется евроскептиками для критики руководства блока и угроз выхода из его состава. А украинский кризис обернулся для ЕС отказом от российских энергоресурсов в пользу более дорогих, многомиллионной финансовой поддержкой Киева и внутренними спорами, в том числе из-за санкций против России.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что в скором времени шестого расширения ЕС ждать не приходится, но прием новых членов, вероятно, произойдет. Научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев считает, что у Брюсселя постоянно меняются цели для присоединения новых членов.

«В какой-то период доминировали политические интересы. Совместно с НАТО происходило освоение тех территорий, которые раньше входили в сферу влияния СССР. Сейчас единственное основание для приема новых государств — имиджевое. Задача состоит в том, чтобы у США, Китая и даже России поддерживать впечатление, что европейское объединение на плаву и может осваивать новые территории», — пояснил эксперт.

Он добавил, что ЕС может себе позволить прием двух-трех небольших стран на Балканах, которые не создадут большой нагрузки для бюджета объединения. Бордачев уверен, что эти государства могут неопределенно долго находиться в промежуточном состоянии, несмотря на формальное вступление.

Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина заметила, что на сегодняшний день сроки расширения и возможность использования Брюсселем ускоренных процедур — главный вопрос.

«С точки зрения логики и разума, делать этого ЕС не будет, так как все кандидаты должны выполнить одинаковый набор требований. Странам Западных Балкан и тем более республикам постсоветского пространства быстро сделать это будет сложно. В такой ситуации есть вероятность, что Евросоюз пойдет на постепенное подключение новых государств по каким-то отдельным проектам без полного членства», — отметила эксперт.

Балансировать на грани

Несмотря на формальное ведение переговоров о членстве с восемью странами одновременно, брать их всех в свой состав в Брюсселе не собираются. Как признавала глава Европарламента Роберта Метсола, экономическая модель ЕС не выдержит даже увеличения количества стран-членов с 27 до 33. Да и определенные сроки для расширения не закладывают. К примеру, отказались обещать прием новых членов к 2030 году.

Как заявил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, модель европейской интеграции действительно переживает кризис, но крушение блока ждать не стоит.

«В 20 веке и начале 21 века она демонстрировала высокую эффективность для всех новых членов. В настоящее время вопрос в том, как ее трансформировать, чтобы приспособить к новым обстоятельствам. Раскол ЕС ждет вряд ли. Дезинтеграция объединения будет настолько мощным и разрушительным потрясением для всех, что будут приняты все меры, чтобы этого избежать», — сказал эксперт.

С точки зрения Лукьянова, в ближайшие годы Евросоюз будет балансировать на грани бесконечного решения каких-то текущих острых проблем и без приема новых членов. Он заметил, что масштабное расширение вряд ли скоро состоится, а ЕС нужны глубокие преобразования, чтобы дальше эффективно существовать.

В то же время Людмила Бабынина из Института Европы РАН не исключила, что интеграция конкретно Украины создаст серьезные сложности для Брюсселя.

«Это страна совсем иного масштаба вне зависимости от того, в каком она будет территориальном составе. Это проблема, как ее решать и за сколько времени — неизвестно. До конца не знает этого и сам Евросоюз», — резюмировала эксперт.