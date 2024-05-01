Инвесторы решили заработать на газе

Инвестиционные фонды три недели подряд скупают фьючерсы на газ. Об этом пишет Bloomberg.

Число чистых длинных позиций по эталонным газовым фьючерсам TTF выросло до самого высокого уровня с октября 2023 года. Это свидетельствует о том, что, несмотря на сдержанный спрос на энергоноситель и рекордные запасы газа в европейских хранилищах по итогам отопительного сезона, трейдеры опасаются скорого скачка цен на энергоноситель.

За прошлый месяц стоимость газа в Европе выросла на 5,69%. Цена закрытия на торгах 30 апреля составила $328,7 за тыс. куб. м. Топливо подорожало на фоне похолодания в регионе. Давление на газовые котировки также оказывает ситуация на Ближнем Востоке.

До этого Европарламент утвердил меры законной возможности отказаться от закупок газа в РФ.

Ранее стало известно, жители какой европейской страны платили больше других за газ в 2023 году.