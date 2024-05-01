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Инвесторы решили заработать на газе

Bloomberg: фонды активно инвестируют в газ, опасаясь скачка цен на топливо

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Depositphotos

Инвестиционные фонды три недели подряд скупают фьючерсы на газ. Об этом пишет Bloomberg.

Число чистых длинных позиций по эталонным газовым фьючерсам TTF выросло до самого высокого уровня с октября 2023 года. Это свидетельствует о том, что, несмотря на сдержанный спрос на энергоноситель и рекордные запасы газа в европейских хранилищах по итогам отопительного сезона, трейдеры опасаются скорого скачка цен на энергоноситель.

За прошлый месяц стоимость газа в Европе выросла на 5,69%. Цена закрытия на торгах 30 апреля составила $328,7 за тыс. куб. м. Топливо подорожало на фоне похолодания в регионе. Давление на газовые котировки также оказывает ситуация на Ближнем Востоке.

До этого Европарламент утвердил меры законной возможности отказаться от закупок газа в РФ.

Ранее стало известно, жители какой европейской страны платили больше других за газ в 2023 году.

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