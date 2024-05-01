Какие новинки Пекинского автосалона появятся в продаже в России очень скоро «Газета.Ru» перечислила новинки Пекинского автосалона, которые появятся в России

Многие автомобили китайских автокомпаний, показанные на Пекинском международном автосалоне, появятся на российском рынке уже в ближайшие месяцы. Это кроссоверы и внедорожники Haval, новые автомобили брендов Omoda, Chery, Jaecoo, Jetour и других марок. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Haval H9

Рамный внедорожник Haval H9 – одна из главных новинок автосалона в Пекине. На российском рынке машина второго поколения появится уже в этом году. По техническим характеристикам внедорожник близок уже знакомому россиянам Tank 500.

На стенде Пекинского автосалона выставили новый H9 с бензиновым турбомотором рабочим объемом 2 литра и мощностью 224 л.с., однако он будет доступен и с дизелем мощностью 190 л.с., работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Как и у Tank, у новинки Haval неразрезной задний мост и полноприводная трансмиссия с понижающей передачей.

В салоне – кресла с кожаной отделкой, под крупным дисплеем медиасистемы – блок «аналоговых» клавиш и селектор трансмиссии в стиле моделей Tank.

Tank 700 Hi4T

close 100% Tank 700 Hi4T Tank

Внедорожник Tank 700 Hi4T – это своего рода спортивная интерпретация Tank 500, снабженная гибридной силовой установкой. В России этот автомобиль появится в течении ближайших месяцев. У него брутальный внешний вид и внушительные технические характеристики. Параллельный гибрид на основе V6 с электромоторов выдает суммарно 520 лошадиных сил.

Рамная машина снабжена пневмоподвеской. На китайском рынке автомобиль представлен только в гибридной версии, но в России появится модификация и с одним бензиновым мотором.

Omoda E5

close 100% Omoda E5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Ранее анонсированный кроссовер Omoda C7 на Пекинском автосалоне не показали. Зато там представили другие модели, которые в ближайшее время появятся на российском рынке, например, электрокроссовер Omoda E5, который внешне схож с паркетником C5. Вместо матричной решетки радиатора у электрической модели гладкая панель, окрашенная в цвет кузова, но воздухозаборник в нижней части бампера сохранен. Силовая установка E5 состоит из электромотора мощностью 204 силы и тяговой батареи на 61 кВтч, на одном заряде которой можно проехать до 430 км. Восполнить зарядку до 80% на быстрой станции можно за 28 минут.

Jaecoo

close 100% Jaecoo J6 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Бренд Jaecoo представил в Пекине сразу две подзаряжаемых гибридных версии своих кроссоверов J7 и J8. У гибридного Jaecoo J7 изменился интерьер, теперь у машины отсутствует селектор коробки передач, появился центральный подлокотник с двухстворчатой крышкой.

Силовая установка гибридного J7 включает турбоагрегат 1.5 мощностью 156 л.с., два электромотора и связывающую двигатели трехступенчатую трансмиссию.

Агрегатная база J8 такая же, как у гибридного Chery Tiggo 9, с турбомотором 2.0 мощностью 254 л.с. и системой полного привода Super Hybrid Drive. На одной зарядке батареи автомобиль способен проехать 165 км.

Jetour

close 100% Jetour T1 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Представленный в Пекине кроссовер Jetour T1 обещают привезти в Россию, по предварительным данным, в 2025 году. Кроссовер при всем желании не назвать компактным — его длина свыше 4,7 м. При этом он чуть меньше, чем уже представленный в нашей стране Jetour T2.

У T1 гибридная силовая установка на основе турбомотора 1.5. В салоне, как у старшей модели, похожий руль овальной формы и большой экран мультимедиа. Еще одна модель, Т5, пока представлена в статусе концепта. Однако и ее планируется представить на российском рынке в 2027 году.

Chery

close 100% Chery Tiggo 9 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине Chery

Кроссовер Chery Tiggo 9 появится в России в III квартале 2024 года. На Пекинском автосалоне в статусе мировой премьеры представлена его подзаряжаемая гибридная версия PHEV. По сравнению с Tiggo 9, который уже продается в Китае, у этой модификации значительно изменена внешность. У Chery Tiggo 9 PHEV новый бампер и решетка радиатора, фары и ходовые огни. Изменилась и форма крышки багажника.

Под капотом – гибридная силовая установка с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 238 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Еще 224 л.с. выдает гибридная система с электромоторами и трехступенчатым редуктором. Суммарный запас хода на бензине и электричестве достигает 1,4 тыс. км.

Exlantix

close 100% EXLANTIX

Суббренд Exlantix, созданный компанией Chery для электромобилей премиум-класса, начнет продажи в России летом 2024 года с нового седана ES. Новинка появится у дилеров сразу же в максимальном оснащении, с двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с. (660 Нм.). С места до 100 км/ч такой седан способен разогнаться за 3,7 сек.

Автомобиль базируется на 800-вольтовой архитектуре, которая применяется и у таких машин, как электрический Porsche Taycan. Машины, способные принимать столь мощные токи, начали создаваться относительно недавно, время зарядки их батарей существенно меньше, компактнее и сами аккумуляторы, что повышает энерговооруженность электрокаров. На одной зарядке Exlantix ES способен преодолеть до 530 км.

Следом за седаном ES в России начнут продавать и кроссовер Exlantix ET. Он появится в нашей стране до конца 2024 года.