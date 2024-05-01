Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС

Депутат ЕП фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС

close
100%
Reuters

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на членство в Евросоюзе на фоне рассмотрения закона об иноагентах и действий власти в отношении протестующих. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По ее словам, «нужны конкретные последствия» для Грузии.

Речь идет о лишении Тбилиси статуса кандидата на членство в ЕС, прекращении финансирования со стороны евроструктур, введении санкций против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также о запрете на въезд в Европу депутатам, голосовавшим за принятия закона об иностранном влиянии.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недопустимым применение силы против участников акций протеста по поводу закона об иностранных агентах в Грузии. Он напомнил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз и призвал власти страны обеспечить право на мирные собрания.

Ранее США предупредили Грузию о последствиях закона об иноагентах, «вдохновленного Кремлем».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами