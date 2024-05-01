В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на членство в Евросоюзе на фоне рассмотрения закона об иноагентах и действий власти в отношении протестующих. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По ее словам, «нужны конкретные последствия» для Грузии.

Речь идет о лишении Тбилиси статуса кандидата на членство в ЕС, прекращении финансирования со стороны евроструктур, введении санкций против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также о запрете на въезд в Европу депутатам, голосовавшим за принятия закона об иностранном влиянии.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недопустимым применение силы против участников акций протеста по поводу закона об иностранных агентах в Грузии. Он напомнил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз и призвал власти страны обеспечить право на мирные собрания.

Ранее США предупредили Грузию о последствиях закона об иноагентах, «вдохновленного Кремлем».