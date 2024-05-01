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Гладков рассказал об атаке ВСУ по Шебекинскому округу

Гладков: село Вознесеновка подверглось повторной атаке ВСУ

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Настоящий Гладков/Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, при атаке использовались дроны-камикадзе. Пострадавших в результате происшествия нет. Имеются незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

До этого Гладков также сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины. По словам губернатора, в результате удара одного из беспилотников была повреждена крыша хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Еще один беспилотник влетел в здание частной торговой точки.

1 мая Гладков также рассказал, что под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Старый Хутор Валуйского городского округа.

Ранее ВСУ атаковали село Щетиновка в Белгородском районе.

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