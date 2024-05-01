Схождение Благодатного огня: как и когда проходит церемония и почему она окутана тайной Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: как происходит это чудо и какие этому есть объяснения

Ежегодно в преддверии православной Пасхи в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня, которое верующие считают чудом. Где и как зажигается огонь, какие ритуалы с этим связаны, есть ли рациональные объяснения у этого явления, и что будет, если Благодатный огонь не сойдет — в материале «Газеты.Ru».

Что такое Благодатный огонь

Благодатным принято называть огонь, который сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме и во время церемонии распространяется среди верующих из рук Иерусалимского патриарха. Благодатный огонь также называют Святым Светом, уточнила в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт по вопосам религии, доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталия Фоминых.

«Благодатный огонь или Святой Свет в греческой и армянской традиции — это пламя, которое выносят из Гроба Господня на особом богослужении. Оно ежегодно совершается в Великую субботу. Огонь выносят из Кувуклии, он символизирует выход из Гроба. Другими словами Иисус восстает, воскресает из Гроба Христова в виде Святого Света», — пояснила она.

Сам Иисус, согласно Евангелию от Иоанна, называл себя Светом миру.

Я — свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна 8:12

Для верующих христиан храм Гроба Господня — одна из главных святынь. Благодатный огонь, сходящий на месте погребения Христа, символизирует присутствие Бога на Земле, даже спустя более чем две тысячи лет после евангельских событий.

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Когда и где сходит Благодатный огонь

Благодатный огонь ежегодно сходит накануне, как правило, за день до православной Пасхи, которая в 2024 году выпала на 5 мая.

4 мая 2024 года верующие будут ждать схождения Благодатного огня

Церемония схождения традиционно проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыню возвели именно на месте погребения и последующего воскрешения Иисуса Христа.

Чтобы стать свидетелями чуда, в Израиль прибывают тысячи паломников, которые передают лампады со священным Благодатным огнем и развозят в разные уголки мира.

Церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме обычно транслируют по российским федеральным каналам. Также за мероприятием можно следить в интернете. Посмотреть трансляцию можно будет в Великую субботу примерно с 13:00 до 16:00 по московскому времени .

С 2003 года Благодатный огонь прямым авиарейсом доставляют в Москву, а именно в храм Христа Спасителя, чтобы успеть к началу пасхальной службы. Из столицы огонь развозят по тысячам храмов по всей России.

Где сходит Благодатный огонь и что такое Кувуклия

Храм Гроба Господня, где происходит церемония схождения, официально называется Храм Воскресения Христова. Это одна из самых главных святынь и место большого паломничества христиан, подчеркнула Фоминых.

Находится [храм] в старом городе Иерусалим на месте, где, по легенде, был сначала распят, потом погребен, а потом воскрес сам Иисус Христос. Этот храм освещался еще в 333 году и неоднократно перестраивался. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

В течение веков, продолжила она, разные христианские конфессии долго оспаривали право использовать этот храм.

«Только в середине 1800-х годов было достигнуто согласие: управляют храмом Гроба Господня Армянская, Греко-православная, католическая, Коптская, Сирийская и Эфиопская церкви. Глава храма — православный патриарх Иерусалимский. Сейчас это Феофил III», — отметила Фоминых.

Сам храм представляет собой не одну постройку, а целый комплекс. Одна из них — Кувуклия в переводе с греческого «опочивальня». Это небольшая часовня, в которой находится сам Гроб Господень — каменное погребальное ложе Иисуса Христа.

43 лампады висят над Гробом и не гаснут с 335 года

Именно в Кувуклии, подчеркнула Наталия Фоминых, над Гробом Господним происходит схождение Благодатного огня или Святого Света.

История схождения Благодатного огня

Считается, что первым свидетелем чуда схождения Благодатного огня стал апостол Петр. По преданию, он узнал о Воскрешении Христа и отправился к месту, где его погребли. На месте, где лежало тело Иисуса, апостол увидел яркий свет, который освещал гробницу Спасителя.

Впервые о чуде Святого Света упомянули в письменных источниках католической и мусульманской церквей в IV веке. На русском языке о схождении Благодатного огня первым рассказал паломник и игумен Даниил в XII веке.

«Вышло блистание страшное и светлое из Гроба Господня Святого», — описывал монах Святые земли.

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По словам многих очевидцев и паломников, чудо происходит не только в самом храме Гроба Господня, но и за его пределами. Так, участники церемонии схождения Благодатного огня уверяли, что свечи могут загореться сами даже за стенами храма, а пламя от огня в первые минуты холодное и вовсе не обжигает руки.

На момент схождения температура пламени составляет всего 40 градусов . Вскоре после того как огонь передается верующим, он становится горячим — его температура достигает 300 градусов .

По словам верующих, первые несколько минут Благодатный огонь не обжигает — об этом есть очень многие свидетельства, и очень многие верующие дотрагиваются и, как они говорят, «умываются» им. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Откуда берется Благодатный огонь

В ночь накануне церемонии в Кувуклии или во всем храме гасят все свечи и лампады. На погребальное ложе Иисуса кладут вату с ее помощью патриарх зажигает от огня лампады, после этого израильская полиция обязательно осматривает помещение, чтобы никого не осталось внутри, и опечатывает Кувуклию, рассказала Фоминых.

Сама церемония проходит, как правило, днем. Сначала идет процессия священнослужителей, которую обязательно возглавляет патриарх Иерусалимский, — они идут по тем местам, которые связаны с последним земным днем жизни Иисуса Христа, а затем три раза обходят вокруг Кувуклии. Все представители церкви и верующие держат в руках определенное число свечей, как символ возраста Иисуса Христа.

33 свечи держат в руках участники церемонии и паломники

«Служба Великой субботы в храме Гроба Господня символически изображает страсти, погребение и воскресение Иисуса Христа. Сам вынос Святого Света символизирует выход из гроба Света Истинного, то есть Воскрешение Иисуса Христа. А в отношении выносимого из Гроба Благодатного огня сами греческие и армянские участники церемонии используют не слово «огонь», а «свет»», — объяснила эксперт суть церемонии.

После Крестного хода участники церемонии останавливаются у входа в Кувуклию, с которого предварительно срывают печать. Патриарх снимает с себя все верхние одежды и остается в одном подряснике, чтобы все могли увидеть, что он не прячет под вещами никакие специальные устройства, которыми он мог бы симулировать схождение Благодатного огня.

Затем Патриарх Иерусалимский заходит в Кувуклию и наблюдает схождение Благодатного огня.

По словам российского ученого, писателя и путешественника Авраама Норова, наблюдавшего церемонию в XIX века, паломники стоят в приделе Ангела, «пред отваленным от вертепа камнем; один только митрополит входит в вертеп Гроба Господня».

Я видел, как престарелый митрополит, склонясь пред низким входом, вошел в вертеп и повергся на колени пред Святым Гробом, пред Которым ничего не стояло и Который совершенно обнажен. Не прошло минуты, как мрак озарился светом, — и митрополит вышел к нам с пылающим пучком свечей. Авраам Норов из книги «Путешествие по Святой земле в 1835 году»

Патриарх выносит Благодатный огонь из Кувуклии, благословляет всех присутствующих и передает его представителям разных стран и христианских церквей, которые впоследствии разносят его верующим.

Светские версии возникновения Благодатного огня

На протяжение многих веков люди пытались найти научное объяснение происхождения и появления Благодатного огня в храме Гроба Господня. Не только обычные верующие, но и представители церкви старались разгадать этот секрет, отметила Фоминых.

Одна из версий — невидимые нити, натертые эфирными маслами, которые в точное время имитируют схождение Благодатного огня.

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«Было одно из таких предположений, которое кажется наиболее логичным: в куполе Кувуклии прячут зажженную свечу и рассчитывают время ее горения. Во время Крестного хода протягивают тонкие цепочки или нити, которые натирают различными маслами. К слову, как раз эфиры горят холодным огнем, что подтверждает версию о холодном Благодатном огне в первые минуты. К лампадкам тянутся натертые цепочки к Кувуклии, и пламя свечи в определенное время поджигает масло, а затем распространяется по всему пространству», — объяснила профессор.

Другая версия, о которой упомянула собеседница «Газеты.Ru», предполагает, что огонь зажигают за лампадой, которая прячется за иконой Воскресения Христова у Гроба Господня.

Научное объяснение принадлежит руководителю лаборатории ионных систем РНЦ Курчатовского института Андрею Волкову. Ему удалось присутствовать на церемонии и провести научный эксперимент при помощи специальной измерительной аппаратуры в стенах храма Гроба Господня.

По предположениям ученого, Благодатный огонь образовывался в результате плазменного разряда.

«За шесть часов наблюдения за электромагнитным фоном в храме, именно в момент сошествия Благодатного огня прибор зафиксировал увеличение интенсивности излучения в два раза. Теперь ясно, что Благодатный огонь не сотворен людьми. Это не обман, не мистификация: его материальные «следы» можно измерить!» — заявлял физик.

Однако христианская церковь официально не дает никаких комментариев о происхождении огня, обратила внимание Фоминых. По ее словам, некоторые священники не отрицают, что огонь все-таки является рукотворным, но становится священным именно в силу молитвы.

При помощи молитв Благодатный огонь приобретает магическое, священное, сокровенное свойство. Безусловно, в этой связи все христиане верят в Благодать Святого Света. Они не ищут чуда, поскольку его поиск — это признак духовного заблуждения и праздного любопытства, как говорят священнослужители. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Что будет, если Благодатный огонь не сойдет

Согласно историческим источникам, схождение Благодатного огня люди наблюдают уже около 16 веков. По преданию, если чуда не произойдет в назначенное время, это станет дурным предзнаменованием для всего человечества. Считается, что вслед за этим придет конец миру и Страшный суд, где каждый будет держать ответ за свои грехи.

«Схождение настолько важно для христиан, что день, когда Благодатный огонь не сойдет, ознаменует конец света. Однако все официальные представители церкви обязательно подчеркивают, что об этом часе никто не знает, даже ангелы, и ссылаются на Священное Писание, в котором это сказано», — рассказала Фоминых.

Тем не менее история уже зафиксировала случаи, когда Благодатный огонь не сходил — в 1101, 1579 и 1923 годах . Каждый раз это совпадало со страшными для христианского мира событиями — расколом церкви или гонениями. Таким образом, случаи «несхождения» Благодатного огня принято воспринимать как предвестие несчастий и предупреждение для человечества.

Когда Благодатный огонь не сходил

По легендам, в истории было три случая, когда Благодатный огонь не сходил в положенное время. Однако позже, после устранения определенных препятствий, чудо все-таки случалось.

Несхождение Благодатного огня в 1101 году

В 1101 году к церемонии схождения Благодатного огня были допущены только латиняне представители католической церкви, термин связан с использованием латинского языка в качестве богослужебного. Накануне церемонии, за день до Пасхи, сомневавшийся в возможности чуда патриарх Даймберт из Пизы пытался вызвать огонь, используя все таинства, которые западные верующие смогли выведать у восточных христиан. Но из-за того, что к церемонии в Кувуклии не допустили православных, в течение суток Благодатный огонь так и не появился. Однако чудо все-таки произошло, когда в храм, по приказу короля Балдуина I, снова пустили православных верующих.

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Несхождение Благодатного огня в 1579 году

В 1578 году право получения Благодатного огня вместо Иерусалимского патриарха получил представитель Армянской церкви. В Великую субботу 1579 года патриарха Софрония IV со священнослужителями не пустили в храм Гроба Господня. Они стояли перед закрытыми дверями храма с внешней стороны. Армянские священнослужители вошли в Кувуклию и приступили к молитвенным призывам о схождении Благодатного огня. Но их молитвы не были услышаны.

Стоявшие у закрытых дверей храма православные священники также обращались к Господу с молитвами.

«Затем средняя из трех колонн по левой стороне от главного входа в храм Воскресения Христова рассеклась вертикальной трещиной, длина которой около 1,5 метра, и из нее вышел огонь и зажег свечи в руках у Иерусалимского патриарха. Эта трещина расширяется, углубляется и идет с середины колонны вниз, не доходя до основания примерно на 7–8 сантиметров», — рассказала продолжение легенды Наталия Фоминых.

Трещина появилась именно на той колонне, у которой стояли не допущенные внутрь верующие. Это был единственный случай в истории, когда схождение произошло за пределами храма. Теперь, по словам Фоминой, многие паломники молятся именно возле этой колонны, оставляя в трещине записки как дань поклонения огню.

Несхождение Благодатного огня в 1923 году

В 1922–1948 годах территория современного Израиля находилась под управлением Великобритании. В 1923 году британский губернатор запретил участвовать в церемонии схождения Благодатного огня арабской христианской молодежи из-за слишком эмоционального поведения во время празднества.

По одному из объяснений, молодые люди вели себя так от радости в ожидании великого чуда. Ликующую группу выгнали из храма и продолжили церемонию. Спустя два часа Благодатный огонь так и не сошел, несмотря на молитвы патриарха Иерусалимского. Свет озарил пространство лишь в тот момент, когда молодежь впустили обратно.