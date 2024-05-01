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В США сравнили пропалестинские протесты с выступлениями времен войны во Вьетнаме

NYT: протесты американских студентов напоминают акции времен войны во Вьетнаме

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Alex Brandon/AP

Выступления американских студентов в Колумбийском университете против действия Израиля на территории сектора Газа и их поддержка со стороны Соединенных Штатов напоминают акции против войны во Вьетнаме. Об этом пишет The New York Times.

«Спустя ровно 56 лет после того, как в 1968 году полиция Нью-Йорка жестоко разогнала студентов, занявших Колумбийский университет, сотни полицейских в ночь на среду вошли в расположенный на Манхэттене кампус, чтобы успокоить другой антивоенный протест», — говорится в тексте.

Как напоминает NYT, в 1968 году учащиеся протестовали против войны во Вьетнаме, теперь же выступают против политики Израиля в палестинском анклаве.

По оценке издания, между событиями есть четкие параллели. В частности, студенты парализовали работу университета, вынудив руководство обратиться за помощью к правоохранителям. Протестующие также забаррикадировались в том же здании, что и в 1968 году, говорится в тексте. Кроме того, студенты назвали занятую территорию «лагерем солидарности с Газой и освобожденной зоной, прямо цитируя протесты 1968 года».

До этого конгрессвумен, член Республиканской партии от штата Теннесси Марша Блэкберн призвала правительство США отозвать визы и выдворить иностранных студентов, которые участвуют в митингах в поддержку Палестины в американских университетах.

Ранее Трамп подверг критике Байдена в связи с протестами в Колумбийском университете.

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