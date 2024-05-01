В МИД РФ осудили идею властей Украины привлекать женщин к разминированию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «новостями психбольницы» слова министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что украинские власти хотят обеспечить активное участие женщин в разминировании. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.

«Новости психбольницы», — написала Захарова.

До этого Свириденко заявила, что власти Украины планируют привлечь больше женщин к разминированию территорий. По ее словам, руководство страны рассматривает гендерное равенство как неотъемлемую часть государственной политики. Речь идет об участии женщин во всех видах деятельности, в том числе в подобных опасных работах. Ожидается, что в скором времени на Украине запустят учебные программы по противоминной деятельности с участием женщин.

30 апреля бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко сообщил, что в будущем в составе армии страны появится «небольшое добровольческое» женское подразделение. Его члены будут работать с беспилотными авиационными системами и тесно сотрудничать с силами обороны государства.

В этот же день парламент Украины зарегистрировал законопроект, предлагающий уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы на время военного положения.

Ранее в Германии заявили, что в селах Украины не осталось мужчин призывного возраста.