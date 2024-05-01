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Пожарные не дали огню перекинуться на спортлагерь и дачный кооператив в Забайкалье

МЧС: пожарные не дали огню из горящего СНТ в Забайкалье перекинуться на лагерь

Пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь от горящего садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что была угроза перехода огня на спортивный лагерь «Жемчужина» и дачный кооператив «Связист».

До этого спасатели локализовали горение в СНТ «Разведчик недр» Забайкальского края. В Читинском районе загорелись около 30 дачных строений, а пожар перешел на лесной массив. Мешали тушению сильные порывы ветра. На место инцидента приехали 86 человек и 24 единицы техники МЧС.

По последним данным, предварительно, площадь пожара составила 1 200 квадратных метров, заключили в ведомстве.

30 апреля сотрудники МЧС РФ потушили крупное возгорание в складском помещении с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском.

Ранее в Самаре задержали двух подростков при попытке поджечь вертолет.

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