В четырех областях России ночью сбили шесть украинских БПЛА Губернатор Гусев сообщил, что ночью в Воронежской области сбили три беспилотника

Силы ПВО и РЭБ в ночь на 1 мая сбили шесть беспилотников в четырех российских областях: Курской, Воронежской, Рязанской и Белгородской, сообщили в Минобороны России. В Воронежской области повреждены три частных дома, в Белгородской — кровля в одном частном жилом доме, также осколок снаряда попал в линии электропередачи — жители одной из улиц временно остались без света.

Атака беспилотниками

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за прошедшую ночь сбили три беспилотника над территорией Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Ночью на территории региона было обнаружено и сбито три беспилотных летательных аппарата, в том числе один в пригороде Воронежа», — сказал он.

По словам областного губернатора, пострадавших в результате атаки нет. Гусев уточнил, что три частных дом повредились из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов БПЛА: «посечены окна, фасады, заборы, двери». Владельцам этих построек помогут в восстановлении имущества.

В регионе на протяжении шести часов действовал сигнал, предупреждающий об опасности нападения беспилотных воздушных судов. В настоящее время сигнал снят.

Дроны в других областях

В Минобороны подтвердили, что в Воронежской области в ночь на 1 мая сбили три дрона.

Этой ночью, как сообщили в российском оборонном ведомстве, в общей сложности системам ПВО и РЭБ, удалось пресечь удар по стороны шести БПЛА. Кроме Воронежской области, один беспилотник сбили в небе над Рязанской областью, один над Белгородской областью и еще один над территорией Курской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки беспилотником в регионе никто не пострадал. По его словам, в области проводят проверку. Очевидцы сообщали, чтооколо трех часов ночи БПЛА пытался атаковать рязанский нефте-перерабатывающий завод. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Глава Курской области Роман Старовойт уточнил, что беспилотник самолетного типа сбили в Медвенском районе региона. Данных о последствиях глава области не привел.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова украинский БПЛА сбили в районе села Щетиновка. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. «В результате падения FPV-дрона повреждена кровля в одном частном жилом домовладении. Также осколком снаряда повреждена линия электропередачи — жители одной из улиц остаются временно без света», — уточнил он.

Также Гладков сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Вознесеновка Шебeкинского городского округа. Один из БПЛА попал в коммерческий объект торговли. В результате этого никто не пострадал.

«В результате прямого попадания беспилотника повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Еще один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли», — сообщил он.

Борьба с беспилотниками

В штабе Объединенной группировки войск представили новые средства борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны. Глава оборонного ведомства ознакомился с образцами. Подробности не приводятся.

В начале марта в пресс-службе министерства сообщили, что концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»» создал новые средства борьбы с беспилотниками. На тот момент они проходили испытания.

Газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны во второй половине марта анонсировала появление мобильных установок противовоздушной обороны в ВС РФ, предназначенные на борьбу против дронов.

Речь шла об автоматических пушках ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметах — это вооружение предлагается устанавливать на грузовики или автомобили повышенной проходимости. Подобная зенитная артиллерия была распространена во время Второй мировой войны и после нее, однако ушла в прошлое с развитием авиации и скорости полета боевых самолетов.