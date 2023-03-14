Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«В Голливуде в трусы лезут чаще, чем в порно»: Саше Грей — 35

Бывшая американская порнозвезда Саша Грей отмечает 35-летие. Актриса, настоящее имя которой Марина Энн Хэнцис, родилась 14 марта 1988 года в Сакраменто в Калифорнии.

В 18 лет девушка накопила $7000 на подработках в закусочной и приехала в Лос-Анджелес, чтобы стать порноактрисой. Через четыре года число фильмов с ее участием превысило 300. Девушка получила множество «порно-оскаров», но в 22 года объявила о завершении карьеры. Саша Грей неоднократно говорила, что осознанно выбрала профессию. «Меня раздражают люди, которые всерьез полагают, что я – жертва. Все, чем я занимаюсь, — это прямое продолжение того, кто я есть», – заявляла она.

Девушка признавалась, что приставания и неуместные жесты в Голливуде случались чаще, чем во время съемок в порно. «Боже, я даже сбилась со счета, сколько раз люди, даже во время встреч, пытались залезть ко мне в трусы и лезли ко мне в совершенно неподходящие моменты», — говорила она.

Сейчас Саша Грей остается моделью, киноактрисой и диджеем. Она регулярно ведет стримы на Twitch и занимается общественной деятельностью, в том числе в поддержку равной оплаты женского и мужского труда и создания профсоюза для актеров adult-индустрии. «Меня всегда расстраивало, что у порноактеров нет собственного профсоюза. Думаете, они не доживают до пенсии?», — отмечала девушка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 384-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 384-й день
«Мы ценим усилия, но ООН не пробила глухую стену». Зерновую сделку продлили на 60 дней вместо 120
Замглавы МИД России Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней
«Они просто пишут нам письма»: Россия распространила в ООН переписку с Германией, Данией и Швецией
Полянский: Россия обнародовала в СБ и ГА ООН письма, уличающие Европу во лжи по «Севпотокам»
Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации
Признавшийся в убийстве в ресторане Подольска мужчина арестован на два месяца
Пашинян назвал причину запрета въезда в Армению для Симонян и Габрелянова
В Швеции смирились с вступлением в НАТО отдельно от Финляндии
Новости и материалы
Глава МИД Сербии назвал личным мнением призыв министра экономики ввести санкции против РФ
Глава МИД Армении приедет в Москву для подготовки встречи с Лавровым и Байрамовым
Президенты Чехии и Словакии обсудили возможность установления мира на Украине
Bangkok Post: на электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом
Минобороны: средства ПВО России сбили 23 снаряда РСЗО и 17 украинских беспилотников
Опубликовано видео 1984 года с юной Мишель Йео на конкурсе красоты в Австралии
Маргарет Этвуд прокомментировала запрет своих книг в библиотеках США
Глава МИД Британии Клеверли: «не так просто» конфисковать замороженные активы РФ
В Кургане задержали мать ребенка, которая похитила телефон у воспитательницы детского сада
Певец Ваня Дмитриенко рассказал, как фанатка рвала на нем одежду
Экс-менеджер сборной России и «Зенита» о Дзюбе: по футбольным меркам он слишком стар
Wildberries ввел штрафы для владельцев пунктов выдачи заказов на фоне объявления забастовки
Минобороны: российская армия ликвидировала более 95 украинских бойцов на Краснолиманском направлении
Молдавия попросила Приднестровье передать задержанных по подозрению в подготовке теракта
Игрок «Зенита» Малком о жизни в Санкт-Петербурге: снег и холод больше не смущают
В Ижевске начался пожар на ТЭЦ
МО РФ: в ДНР уничтожены украинские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37
Chery снизила размер скидок на весь модельный ряд в России
Все новости
«Москва и Киев устали и готовы заключить сделку». Трамп оценил возможность мира на Украине
Дональд Трамп заявил, что масштабы помощи США Украине будут зависеть от его встречи с Путиным
Частицы темной материи и миг после Большого взрыва. Что предстоит открыть российским физикам
Физик Эдуард Боос рассказал, почему специалисты решили дополнить теорию Большого взрыва
«Война и мир» и «Бойцовский клуб»: есть ли продолжение у классических книг?
Вышел ли из больницы Тайлер Дерден и спаслась ли Анна Каренина от паровоза
От сельди до редиса: врач – о том, какие продукты россиянам надо есть весной
Диетолог Манило: весной вместо фруктов и овощей старого урожая полезно есть квашеную капусту
Танкистов ВСУ научили воевать на Leopard 2
СМИ: украинские солдаты завершили обучение на танках Leopard 2 в ФРГ и Испании
Срок поменьше: чем закончились переговоры России и ООН по зерновой сделке
Замглавы МИД Вершинин: РФ не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней
Леди Гага без макияжа и «медведь» на сцене: как прошла 95-я церемония вручения «Оскара»
Как в 2008-м: Байден обратился к американцам после краха нескольких банков
Байден заявил, что банкротство SVB и Signature Bank не угрожает финансовой системе США
Актер Данил Стеклов — о «Чекаго», бандитских понятиях и выходе «Воланда»
Актер Данил Стеклов рассказал о своей роли в фильме «Чекаго»
От 19 и старше: как будут повышать призывной возраст
В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 2026 года
«Только военным путем». В Кремле отвергли «мирный процесс» для Украины
Представитель Кремля Песков считает нелепым курьезом идею переименовать Россию в Московию
Впервые без красного ковра: в чем пришли звезды на церемонию «Оскар-2023»
Самые яркие образы знаменитостей на «Оскаре-2023»
«Следов операторов не нашли». Что известно о появлении беспилотников над Новой Москвой
Mash: три беспилотника заметили около военной части в Новой Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть