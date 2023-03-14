«В Голливуде в трусы лезут чаще, чем в порно»: Саше Грей — 35

Бывшая американская порнозвезда Саша Грей отмечает 35-летие. Актриса, настоящее имя которой Марина Энн Хэнцис, родилась 14 марта 1988 года в Сакраменто в Калифорнии.

В 18 лет девушка накопила $7000 на подработках в закусочной и приехала в Лос-Анджелес, чтобы стать порноактрисой. Через четыре года число фильмов с ее участием превысило 300. Девушка получила множество «порно-оскаров», но в 22 года объявила о завершении карьеры. Саша Грей неоднократно говорила, что осознанно выбрала профессию. «Меня раздражают люди, которые всерьез полагают, что я – жертва. Все, чем я занимаюсь, — это прямое продолжение того, кто я есть», – заявляла она.

Девушка признавалась, что приставания и неуместные жесты в Голливуде случались чаще, чем во время съемок в порно. «Боже, я даже сбилась со счета, сколько раз люди, даже во время встреч, пытались залезть ко мне в трусы и лезли ко мне в совершенно неподходящие моменты», — говорила она.

Сейчас Саша Грей остается моделью, киноактрисой и диджеем. Она регулярно ведет стримы на Twitch и занимается общественной деятельностью, в том числе в поддержку равной оплаты женского и мужского труда и создания профсоюза для актеров adult-индустрии. «Меня всегда расстраивало, что у порноактеров нет собственного профсоюза. Думаете, они не доживают до пенсии?», — отмечала девушка.