В Москве после драки в баре задержали уроженца Сахалинской области

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали мужчину, который в ходе конфликта в одном из столичных баров причинил тяжкий вред здоровью своего оппонента. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в питейном заведении на улице Маросейке. В какой-то момент между 35-летним уроженцем Сахалинской области и еще одним посетителем бара началась словесная перепалка, переросшая в драку.

Первый мужчина ударил оппонента кулаком в область лица, из-за чего он упал навзничь и сильно ударился головой об пол. В результате пострадавшему мужчине понадобилась госпитализация. Врачи заключили, что его здоровью был причинен тяжкий вред.

Уроженец Сахалинской области, в свою очередь, скрылся с места происшествия. Однако стражам порядка удалось установить его личность и заключить под стражу на время расследования.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ», — говорится в заявлении.

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