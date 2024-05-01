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Названы потенциально опасные пищевые добавки

Health News: добавки с витамином К могут повысить риск тромбоза

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Добавки с витамином К могут косвенно увеличивать риск образования тромбов, а бета-каротин способен повысить вероятность развития рака легких у курильщиков. Некоторые другие соединения и растительные компоненты (витамины С, Е и зверобой) снижают эффективность терапии рака, депрессии и болезней сердца. Об этом Эрик Вултортон, адъюнкт-профессор кафедры семейной медицины из университета Оттавы (Канада), сообщил Health News.

По словам Вултортона, пищевые добавки и витаминно-минеральные комплексы могут состоять из ингредиентов, оказывающих на организм воздействие, по мощности сопоставимое с таковым у отпускаемых по рецепту лекарств. При этом многие люди употребляют добавки, предварительно не проконсультировавшись с врачом.

Специалист объяснил, что в некоторых случаях риски такого «самоназначения» для здоровья могут превышать потенциальную пользу. Соблюдать умеренность нужно при употреблении всех витаминов, минералов и растительных экстрактов. Особенно осторожными нужно быть людям, проходящим медикаментозное лечение депрессии и болезней сердца, а также тем, кто подвергается химиотерапии рака.

Дело в том, что некоторые добавки могут снижать эффективность лечения. Витамин К способен ослабить способность разжижающих кровь препаратов предотвращать образование тромбов. Витамины С и Е могут снижать результативность химиотерапии, а зверобой — негативно влиять на действие антидепрессантов и некоторых препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Другой потенциально опасной пищевой добавкой является бета-каротин. Ранее исследования показывали, что бета-каротин, будучи антиоксидантом, снижает вероятность развития рака. Но в последние десятилетия ученые пришли к выводу, что употребление бета-каротина, напротив, приводит к увеличению вероятности заболевания раком легких и раком простаты у курильщиков.

Ранее был раскрыт рацион питания для профилактики рака кишечника.

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