Средствами ПВО России уничтожены 29 украинских дронов, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд «Ураган». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», – говорится в докладе военного ведомства.

1 мая глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что военные группировки войск «Днепр» поразили 28 наблюдательных пунктов ВСУ.

До этого в оборонном ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Днепр», находящиеся в составе Вооруженных сил РФ, за минувшие сутки поразили живую силу и технику двух бригад украинской армии.

Также в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили позиции в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское в ДНР.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях в рядах ВСУ после боев с группировкой «Запад».