Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия ударила по штабу ВСУ в Одессе

Минобороны России заявило об ударе по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»

close
100%
Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

Российские военные в ходе ударов поразили штаб оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг», а также военную технику и солдат. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Был поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также живая сила и военная техника противника в 112 районах», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, для атаки на объект была задействована оперативно-тактическая авиация, а также ракетные войска и артиллерия войск Вооруженных сил (ВС) России. О каких-либо потерях Киева в сводке об ударе по штабу не говорится.

Утром 1 мая координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что военные России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.

Согласно его данным, атака была проведена в ночь на 1 мая, в городе были слышны несколько взрывов. Лебедев заверил, что самый мощный из них произошел именно на территории штаба ВСУ «Юг» («Пивдень»).

Глава Одессы Олег Кипер подтверждал информацию о взрывах. По его словам, в результате обстрела в городе были повреждены объекты. При этом Кипер не сообщал о повреждениях именно штаба ВСУ на территории Одессы.

Ранее пророссийское подполье сообщило об ударе России по военной части в Одессе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами