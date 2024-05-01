Россия ударила по штабу ВСУ в Одессе

Российские военные в ходе ударов поразили штаб оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг», а также военную технику и солдат. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Был поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также живая сила и военная техника противника в 112 районах», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, для атаки на объект была задействована оперативно-тактическая авиация, а также ракетные войска и артиллерия войск Вооруженных сил (ВС) России. О каких-либо потерях Киева в сводке об ударе по штабу не говорится.

Утром 1 мая координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что военные России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.

Согласно его данным, атака была проведена в ночь на 1 мая, в городе были слышны несколько взрывов. Лебедев заверил, что самый мощный из них произошел именно на территории штаба ВСУ «Юг» («Пивдень»).

Глава Одессы Олег Кипер подтверждал информацию о взрывах. По его словам, в результате обстрела в городе были повреждены объекты. При этом Кипер не сообщал о повреждениях именно штаба ВСУ на территории Одессы.

Ранее пророссийское подполье сообщило об ударе России по военной части в Одессе.