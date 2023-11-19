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Фото

15 лучших фото недели: виражи в небе, муляжи в поле и тень губернатора

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, визит президента Турции в Германию, последствия урагана «Отис» в Мексике, эвакуация граждан РФ из сектора Газа и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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