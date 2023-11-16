Финал всероссийского конкурса «Краса России»

22-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области победила во всероссийском конкурсе красоты «Краса России», который проходил в Сочи. Девушка обошла 51 конкурентку. Теперь победительница поедет на Филиппины, чтобы представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля» в 2024 году. По словам Екатерины, в подобном конкурсе она участвовала впервые.

На сцене девушки показали национальные костюмы своего региона и продефилировали в купальниках.