16 ноября 2023, 13:55
Фото
Финал всероссийского конкурса «Краса России»
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Победительница конкурса «Краса России» Екатерина Романова (справа) и победительница конкурса «Краса России - 2022» Дарья Луконькина на церемонии награждения финалисток всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Полина Иванова (Саратов) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Вероника Ланко (Краснодарский край) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Сочи, 15 ноября 2023 года
Мария Ведерникова (Пятигорск) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Сочи, 15 ноября 2023 года
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Сочи, 15 ноября 2023 года
Победительница конкурса «Краса России» Екатерина Романова (справа) и победительница конкурса «Краса России - 2022» Дарья Луконькина на церемонии награждения финалисток всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Сочи, 15 ноября 2023 года
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Сочи, 15 ноября 2023 года
Екатерина Гаврилова (Пенза) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Сочи, 15 ноября 2023 года
Эржена Боева (Улан-Удэ) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Олеся Галичия (Новороссийск) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Полина Иванова (Саратов) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Елизавета Могер (Курган) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Анастасия Коновалова (Приморский край) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Сочи, 15 ноября 2023 года
Победительница конкурса «Краса России» Екатерина Романова (справа) и победительница конкурса «Краса России - 2022» Дарья Луконькина на церемонии награждения финалисток всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Сочи, 15 ноября 2023 года
Ксения Новикова (Нижний Новгород) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Влада Мосина (Мурманск) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Елизавета Козьмовская (Архангельск) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Эржена Боева (Улан-Удэ) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Софья Плетнёва (Московская область) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Евгения Путилова (Екатеринбург) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Екатерина Романова (Кемеровская область) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Анастасия Пугина (Архангельская область) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Полина Сафаралиева (Павловский Посад) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Анна Сапожникова (Ижевск) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Победительница конкурса «Краса России» Екатерина Романова (справа) и победительница конкурса «Краса России - 2022» Дарья Луконькина на церемонии награждения финалисток всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Победительница конкурса «Краса России» Екатерина Романова на церемонии награждения финалисток всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Глафира Шлакина (Иваново) во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи, 15 ноября 2023 года
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Сочи, 15 ноября 2023 года
22-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области победила во всероссийском конкурсе красоты «Краса России», который проходил в Сочи. Девушка обошла 51 конкурентку. Теперь победительница поедет на Филиппины, чтобы представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля» в 2024 году. По словам Екатерины, в подобном конкурсе она участвовала впервые.
На сцене девушки показали национальные костюмы своего региона и продефилировали в купальниках.