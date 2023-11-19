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Корона «Мисс Вселенной» уехала в Никарагуа

Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа

«Сегодняшний вечер я посвящаю моей внутренней девочке и каждой из девушек, которые жаждут исполнить эту мечту, — написала Шейннис в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). — Даже небо предел, мечтайте по-крупному, чтобы люди думали, что это невозможно! И не забывайте прилагать к своим мечтам решительность, упорство и страсть».

Вице-мисс стала таиландка Аннтония Порсильд. В тройку также вошла представительница Австралии Морайя Уилсон.

Россиянке Маргарите Голубевой не удалось войти в десятку лучших участниц смотра. На конкурсе Маргарита продефилировала в костюме «Царевна-Лебедь», созданном по мотивам русских сказок петербургским дизайнером Ольгой Маляровой.

Конкурс «Мисс Вселенная» состоялся 72-й раз в Сальвадоре. В нем приняли участие представительницы 84 стран. В 2024 году смотр пройдет в Мексике.

Победительница и участницы конкурса «Мисс Вселенная» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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