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Актриса, поэтесса, мать четверых детей. Амалии Мордвиновой — 50

Актрисе Амалии Мордвиновой исполнилось 50 лет

Четыре брака (и развода), четверо детей, три страны проживания – актриса Амалия Мордвинова, похоже, все время находится в движении.

Мордвинова, которую при рождении звали Людмила Парыгина, родилась 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске. Актриса снискала славу благодаря ролям в театре. Сразу после окончания учебы в Театральном институте имени Бориса Щукина артистку приняли в труппу «Ленкома» и доверили роль Анны Болейн в спектакле «Королевские игры». За нее Мордвинова была позже удостоена Государственной премии России, а также получила театральную награду «Хрустальная Турандот».

Как киноактриса запомнилась зрителям по главной роли в «Снах» Карена Шахназарова. Также исполнила роль доктора Розы Львовны в «Воре» Павла Чухрая и сыграла в сериалах «Самозванцы» и «Охота на Золушку».

В 2009 году артистка решила уехать на Гоа.

«Кривляться на сцене надоело, ей-богу, — объяснила она тогда свой поступок. — Пусть молодухи ноги задирают! Я почтенная мать четверых детей. Надоело».

По словам актрисы, женщина должна быть счастливой, и не важно, сколько раз для этого нужно выйти замуж.

В 2016 году актриса переехала в США вслед за старшей дочерью Дианой. Известно также, что она исповедует иудаизм, а в 2016 году издала сборник своих стихов «Концепция райского сада».

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