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Байден не счел происходящее в Газе геноцидом и отверг обвинения МУС в адрес Израиля

Байден отказался считать происходящее в Газе геноцидом и отверг обвинения МУС

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не считает происходящее в Газе геноцидом и поэтому отвергает обвинения против руководства Израиля. Об этом, ссылаясь на выступление Байдена в Белом доме, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, то, что происходит в секторе Газа, нельзя назвать геноцидом. В связи с этим, отметил Байден, власти США отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в адрес высших должностных лиц Израиля.

До этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению ходатайство прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны этой страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

20 мая спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении Международного уголовного суда.

Ранее в МИД Израиля создали штаб для предотвращения выдачи ордера на арест Нетаньяху.

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