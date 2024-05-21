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«Спартаку» предрекли чемпионство под руководством нового тренера

Экс-игрок «Црвены Звезды» Короман предсказал чемпионство «Спартака»

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Бывший полузащитник сербской «Црвены Звезды» Огнен Короман заявил, что его соотечественник Деян Станкович сможет привести московский «Спартак» к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также поставить команде красивую игру. Слова Коромана приводит Legalbet.

«Деян — очень квалифицированный тренер и мой хороший друг. Я обрадовался, когда узнал о его назначении. Станкович приведет «Спартак» к чемпионству, и команда будет показывать качественный футбол», — сказал Короман.

«Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером 16 мая 2024 года. Он приступит к работе с сезона‑2024/25. Контракт с тренером рассчитан на два года.

Ранее Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду» (трижды завоевал с ней золотые медали национального чемпионата), венгерский «Ференцварош» (тоже привел команду к золоту) и итальянскую «Сампдорию».

В бытность игроком Станкович становился чемпионом Италии в составе «Интера» и «Лацио», а также побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Головину предложили перейти в «Манчестер Сити» на замену Де Брейне.

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